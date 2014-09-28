T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman ordusunda teçhizat krizi

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman ordusunun NATO’ya karşı yükümlülüklerini teçhizat eksikliği nedeniyle bütünüyle yerine getirebilecek durumda olmadığını söyledi.

28 Eylül 2014 19:55


Bild am Sonntag gazetesine bir mülakat veren von der Leyen “Hava sistemlerinde bir yıl önce hedef olarak açıkladığımız rakamların gerisindeyiz. Bunları 180 gün içinde alarm durumlarında kullanılmak üzere NATO'ya tedarik etmek istiyoruz" dedi.

Alman Bakan, soruna gerekçe olarak uçaklardaki yedek parça eksikliğini ve helikopterlerdeki arızaları gösterdi.

Alman Der Spiegel dergisi, NATO üyesi Baltık ülkelerinden birine bir saldırı olduğu takdirde, Alman ordusunun taahhüt ettiği 60 “Eurofighter” tipi savaş uçağını temin edemeyeceğini yazmıştı.

Ancak Savunma Bakanı von der Leyen, Alman ordusunun “sürmekte olan operasyonlar ve NATO'nun kısa vadeli krize tepkileri konusunda” yükümlülüklerini yerine getirebilecek durumda olduğunu vurguladı.

Alman hava kuvvetlerinin filosunun bilinenden daha kötü durumda olduğu geçen günlerde basına yansımıştı. Tornado tipi 89 savaş jetinden sadece 38'i ve Transall tipi 56 nakliye uçağından 24'ü askeri operasyonlarda kullanıma hazır.

Reuters haber ajansı bu bilgileri Almanya Savunma Bakanlığı'nın bir raporuna dayandırmıştı. 83 adet CH-53 nakliye helikopterindense sadece 16'sı operasyon, eğitim ve tatbikat amaçlı kullanılabiliyor. 109 Eurofighter tipi uçaktan ise sadece 42'si kullanıma uygun.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Savunma Bakanı UrsulaLeyen AlmanNATOSonntagLeyenBakanDer SpiegelBaltıkAlmanSavunma BakanıTransallAlmanya Savunma BakanlığıCH-53EurofighterWelle Türkçe AFP DPA Reuters EC/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24