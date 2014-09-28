Alman ordusunda teçhizat krizi



Bild am Sonntag gazetesine bir mülakat veren von der Leyen “Hava sistemlerinde bir yıl önce hedef olarak açıkladığımız rakamların gerisindeyiz. Bunları 180 gün içinde alarm durumlarında kullanılmak üzere NATO'ya tedarik etmek istiyoruz" dedi.

Alman Bakan, soruna gerekçe olarak uçaklardaki yedek parça eksikliğini ve helikopterlerdeki arızaları gösterdi.

Alman Der Spiegel dergisi, NATO üyesi Baltık ülkelerinden birine bir saldırı olduğu takdirde, Alman ordusunun taahhüt ettiği 60 “Eurofighter” tipi savaş uçağını temin edemeyeceğini yazmıştı.

Ancak Savunma Bakanı von der Leyen, Alman ordusunun “sürmekte olan operasyonlar ve NATO'nun kısa vadeli krize tepkileri konusunda” yükümlülüklerini yerine getirebilecek durumda olduğunu vurguladı.

Alman hava kuvvetlerinin filosunun bilinenden daha kötü durumda olduğu geçen günlerde basına yansımıştı. Tornado tipi 89 savaş jetinden sadece 38'i ve Transall tipi 56 nakliye uçağından 24'ü askeri operasyonlarda kullanıma hazır.

Reuters haber ajansı bu bilgileri Almanya Savunma Bakanlığı'nın bir raporuna dayandırmıştı. 83 adet CH-53 nakliye helikopterindense sadece 16'sı operasyon, eğitim ve tatbikat amaçlı kullanılabiliyor. 109 Eurofighter tipi uçaktan ise sadece 42'si kullanıma uygun.