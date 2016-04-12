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Dünya
Deutsche Welle

Alman ordusunda radikal İslamcı alarmı

Alman basınında yer alan habere göre, geçen 10 yıl içinde 22 asker 'radikal İslamcı' olarak sınıflandırıldı ve 17'sinin ordu ile ilişiği kesildi. Ayrıca IŞİD'e katılan eski askerler olduğu da iddialar arasında.

12 Nisan 2016 13:57


Alman haber ajansı dpa'nın Alman Askeri İstihbarat Teşkilatı'nın (MAD) raporuna dayandırdığı haberine göre, Alman ordusunda son on yıl içinde 'radikal İslamcı' olarak sınıflandırılan 22 askerden 17'si ordudan uzaklaştırılırken, 5'i hakkında ise görev süresinin sonuna gelmiş olması sebebiyle işlem yapılmadı.

Öte yandan Alman ordusunda görev yapmış olan 29 eski askerin ise Irak ve Suriye'ye gittiği bildirildi. Doğrulatılamayan bilgilere göre, bu askerlerden bir kısmı IŞİD saflarına katıldı. Alman Askeri İstihbarat Teşkilatı'nın halihazırda radikal İslamcı olduğu şüphesiyle halen görevde olan 65 askeri gözlem altında tuttuğu ifade edildi.

"Gerçek bir tehlike"

Alman Federal Meclisi'nin silahlı kuvvetler raportörü Hans-Peter Bartels, radikal İslamcıların eğitim amacıyla Alman ordusunu suistimal edebileceği uyarısında bulundu.

Bartels, "Kesin olan şey şu ki Alman ordusu veya başka bir ülkenin silahlı kuvvetleri silahlı eğitim almak isteyen radikal İslamcılar için çekici olabilir" dedi. Batlers, radikal İslamcılığın Alman Ordusu için 'ana sorun' olmadığını, ancak ciddiye alınması gereken 'gerçek bir tehlike' teşkil ettiğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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