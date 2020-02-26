Alman ordusunda 'Koronavirüs' alarmı; askeri üs karantinaya alındı

Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir askerin Koronavirüs semptomları göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldığı, Köln kentindeki askeri üsse giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir asker Koronavirüs şüphesiyle Koblenz kentindeki askeri hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs semptomlarının görüldüğü askerin gözetim altına alındığı ve hızlı bir şekilde gerekli testlerden geçirileceği belirtildi. Köln kentindeki askeri üsse giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Almanya genelinde 17 Koronavirüs vakası olduğu biliniyor. (İHA)