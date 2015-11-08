Alman ordusuna imam alınacak mı?



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, dpa haber ajansına yaptığı açıklamada, Alman ordusu içerisinde imamların görevlendirilmesi konusunun incelendiğini söyledi.

Von der Leyen, “Bu tarz düşüncelere açığız. Şu anda Alman ordusu içinde ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu ve ne tür alternatiflerin bulunduğunu inceliyoruz” dedi.

Bunun bir lojistik sorunu olduğunu kaydeden Savunma Bakanı, çünkü Müslüman askerlerin oldukça dağınık bir alanda görev yaptıklarını söyledi.

Alman ordusunda, askerlere destek amacıyla Katolik ve Protestan din görevlileri bulunuyor.

Ordudaki Müslüman askerlerin sayısı tam olarak bilinmiyor çünkü askerler dinlerini açıklamak zorunda değil.

Son tahminlere göre, 177 bin asker arasında 1600 Müslüman askerin bulunduğu yönünde.

Sığınmacı krizinde destek

Von der Leyen, açıklamasında, yabancı kökenli askerlerin sığınmacı krizinde çok önemli bir rol oynadıklarını kaydetti.

Alman Savunma Bakanı, “Genç askerlerin mükemmel bir şekilde dil konusunda aracılık ettiklerini görüyorum çünkü Arapçayı çok akıcı bir şekilde konuşuyorlar. Bu çeşitliliğin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.