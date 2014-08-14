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Dünya
Deutsche Welle

Alman ordusu yardım uçuşlarını başlatıyor

Alman ordusunun cuma günü Erbil'e 36 tonluk yardım malzemesi götüreceği açıklandı.

14 Ağustos 2014 21:40


Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre Transall tipi 4 askerî uçak Erbil'e yaklaşık 36 tonluk gıda ve sıhhi yardım malzemesi götürecek. Yardım malzemeleri burada Birleşmiş Milletler görevlilerine teslim edilecek.

Almanya'nın kuzeyindeki Hohn kentindeki hava üssünden cuma sabahı havalanacak uçaklar Türkiye'de mola verdikten sonra akşam saatlerinde Irak'a varacak. Uçakların askerî teçhizat taşımayacağı belirtiliyor. Alman hükümeti daha önce Peşmerge güçlerine çelik yelek, kask ve zırhlı araç gibi 'öldürücü olmayan' askeri teçhizat temin edileceğini açıklamıştı.

Hükümet kriz bölgelerine silah teminine izin vermeme tutumunuysa şimdilik sürdürüyor. Ancak Peşmerge güçlerine silah temin edilip edilmemesi tartışması Alman siyasetinde sona ermiş değil.

Almanya Başbakanı Angela Merkel silah temininin de bir seçenek olduğunu söyledi. Merkel Hannoversche Allgemeine Zeitung'a verdiği demeçte “Askeri araç gereçlerin ihracatı söz konusu olduğunda siyasi ve hukuki çerçevenin bize sağladığı alanı kullanmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Kuzey Irak'taki insanların yaşadıkları acıların korkunç olduğunu belirten Merkel “Aşırılık yanlılarının ilerleyişini durdurmak ve muhtaç durumdakilere yardım etmek uluslararası toplumun bir görevidir” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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