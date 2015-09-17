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Dünya
Deutsche Welle

Alman ordusu siber savunma timi kuruyor

Alman ordusu siber saldırılara karşı daha iyi savunma yapmak için hazırlıklara başladı. Bu amaçla 15 bin kişilik siber savunma timinin kurulması planlanıyor.

17 Eylül 2015 19:33


Almanya Savunma Bakanlığı, yeni tehditler ışığında siber âlemdeki yeteneklerini geliştirmek istiyor. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, bu amaçla internet üzerinden gelecek saldırılara karşı savunma amacıyla bir birlik kurulacağını duyurdu.

Gelecek aylar içerisinde, Alman ordusunun bilgi teknolojileri eğitimi almış 15 bin askeri ve sivil personeli görevlendirmesi planlanıyor.

Von der Leyen siber saldırılara karşı savunma timi planlarını, “Sıfırdan başlamıyoruz ancak bu uzmanlık, bilgi ve yeteneği savaş gücü daha yüksek olması için birleştiriyoruz“ sözleriyle gerekçelendirdi.

Planlar çerçevesinde, diğer bakanlıkların ve müttefiklerin siber savunma ağının iyileştirilmesi de var. Şu ana dek hacker saldırılarına karşı savunmadan İçişleri Bakanlığı sorumluydu. Almanya'da güvenlik güçlerine yönelik siber saldırılarda da büyük artışlar kaydediliyor. Ordu ağlarına günde 2 bin 500 ila 6 bin 500 saldırı düzenleniyor. 2015 yılının ilk yarısında 4 bin 353 bilgisayar virüsü tespit edildi.

Hazırlıklar ilkbahara kadar tamamlanacak

Bilgi teknolojileri birliğinin kurulmasını Savunma Bakanlığı müsteşarı Katrin Suder'in liderliğinde bir kadro üstlenecek. 2016 yılı ilkbaharına kadar hazırlıkların tamamlanması bekleniyor.

Diğer ülkelerin orduları hâlihazırda siber savunma birliklerine sahip. Çin, Rusya, İran, İsrail ve Kuzey Kore gibi ülkeler de saldırı yeteneğine sahip siber birlikler oluşturmaya çalışıyor. Almanya'nın kuracağı birliğin ise daha çok savunma yönüne vurgu yapılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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