Alman ordusu Peşmerge'yi eğitiyor

Almanya'nın terör örgütü IŞİD'e karşı kullanılması amacıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gönderdiği silahlara ilişkin Peşmerge'ye eğitim verilmeye başlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bavyera eyaletine bağlı Hammelburg kentinde bulunan Alman ordusuna ait alayda, ülkeye getirilen 32 Peşmerge'ye silahlar ve seyyar mutfakla ilgili eğitim veriliyor.

Almanya'ya getirilen Peşmerge'den 20’sinin milan tanksavar, 10’nun da seyyar mutfakla ilgili eğitim aldığı belirtildi. Eğitimlerin 15 Alman asker tarafından 7 tercüman aracılığıyla verildiği kaydedildi.

'IŞİD ile mücadelede daha fazla silah ve mühimmata ihtiyaç var'

Eğitim alan Hüseyin M. adlı Peşmerge, IŞİD ile mücadele için daha fazla silah ve mühimmata ihtiyaç olduğunu belirtti.

Peşmerge'ye eğitim veren Alman askeri yetkili ise Almanya topraklarında ilk defa yabancılara silah eğitimi verildiğini, bunun da kendileri için yeni bir deneyim olduğunu söyledi.

Almanya ilk etapta IKBY'ye göndereceği 4 bin G3 piyade tüfeği, 4 bin p1 tipi tabanca, 20 milan tanksavar, 120 bazuka, 20 MG 3 makineli tüfek, 50 sinyal tabanca, 5 bin el bombasının yanı sıra 15 seyyar mutfak, 75 çadır, 170 kişisel sıhhi yardım malzemesi ve araçların sevkiyatı önceki gün başlamıştı.

Almanya, bu ayın başında yaklaşık 9 bin 500 parçadan oluşan koruyucu yelek, kask, mayın arama detektörleri, telsiz ve metal detektörleri IKBY’e göndermişti. Alman hükümeti IKBY’e silah yardımında bulunma kararını 31 Ağustos’ta almıştı.