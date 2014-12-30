Alman Ordusu hakkında iddia



"Bild" gazetesi, gizli ibareli Alman Federal Ordusu belgelerine dayandırdığı haberinde, Tümgeneral Markus Kneip'ın komutanlığı döneminde Afganistan'da görev yapan Alman askerleri bünyesinde "Hedef Destek" (Target Support Cell) adlı birimin faaliyet gösterdiğini duyurdu. Haberde, Mezar-ı Şerif'teki karargâha bağlı birimin varlığını teşkilat şemalarının doğruladığı iddiasına yer verildi.

İsyancılar hakkında bilgi toplayan birim, "devre dışı bırakılmasını uygun gördüğü" kişileri onay için Tümgeneral Kneip'a sundu. Haberde, iddiaları destekleyen görüşme protokollerinden alıntılara da yer verildi. Komutan Markus Kneip, 2011 Mayıs ayında kaleme alınan bir protokolde "Kari Hafız isimli isyancının tutuklanması ya da devre dışı bırakılmasının öncelik taşıdığını" vurguluyor. Bir başka görüşme protokolünde ise "hedef kişinin tasfiyesinin güç boşluğuna yol açacağı" belirtilerek karşı çıkılıyor.

BND'nin topladığı veriler kullanıldı

"Bild" gazetesinin haberinde yer alan bir başka iddiaya göre, dış istihbarat örgütü Federal Haberalma Servisi (BND) kurumun elemanlarınca toplanan bilginin, tehlikeli bir gelişme durumunda belli kişilere saldırı düzenlenmesi amacıyla kullanılabilmesine izin verdi. Taliban lideri Kari Yusuf'a ilişkin 2011 yılının Ağustos ayında kaleme alınmış bir BND raporunda, "Karşı saldırı ihtimali halinde sözkonusu verilerin ölümcül şiddet uygulamak amacıyla kullanılmasına izin verilmiştir" ifadesine yer veriliyor. Buna göre BND, Yusuf Kari'nin konumunu saptayacak cep telefonu numalarını iletti.

ABD'nin insansız hava uçaklarıyla isyancı liderlere ve militanlara yönelik düzenlediği saldırılar uluslararası hukuk açısından tartışmalı kabul ediliyor. BND ve Alman Ordusu'nun sözkonusu saldırılardaki payı zaman zaman Alman kamuoyunda gündeme geliyor. Hedef kişilerin kullandığı cep telefonları numaraları saldırılarda büyük önem taşıyor. İstihbarat örgütleri bu numaralar sayesinde hedefin konumunu saptıyor.