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Politika

'Alman ordusu bugün İncirlik'ten çekiliyor' iddiası

Üstten yaklaşık 260 askerin geri çekilmesi bugün başlayacağı belirtildi

09 Temmuz 2017 15:11

Terör örgütü IŞİD'e karşı kurulan ve birçok ülkenin katıldığı koalisyona destek veren Alman ordusunun bugün İncirlik'ten Ürdün'e çekileceği iddia edildi.

Der Spiegel'in iddiasına göre, IŞİD terör örgütüne karşı ABD önderliğinde kurulan uluslararası koalisyon güçlerine bağlı Tornado jetlerinin Suriye'de gözetim görevlerine ve IŞİD karşıtı saldırı uçaklarına yakıt desteği veren yaklaşık 260 askerin geri çekilme sürecinin bugün başlayacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillere izin vermemişti. Türkiye'nin bu kararına tepki gösteren Almanya, geçen günlerde parlamentodan yaptıkları oylama ile İncirlik Üssü'nden ayrılacağını kesinleştirmişti.

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