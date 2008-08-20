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Kültür-Sanat

Alman okullarında Türk edebiyatı

Frankfurt Kitap Fuarı’nın bu yıl onur konuğu olan Türkiye, düzenlediği etkinliklerle Türkiye ile Almanya arasında kültür köprüsü kurmaya devam ediyor.

20 Ağustos 2008 03:00

Frankfurt Kitap Fuarı’nın bu yıl onur konuğu olan Türkiye, düzenlediği etkinliklerle Türkiye ile Almanya arasında kültür köprüsü kurmaya devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Türk yazarlar, Alman okullarında eserlerini okudu.

Hessen Eyaletinde bulunan okullarda başlatılan okuma programlarıyla da Türkiye Alman okullarında da misafir ülke statüsü kazandı. Wiesbaden kentindeki Geschwister-Scholl İlkokulundaki okuma programında Mavisel Yener, Berrin Karakaş, Aslı Tohumcu ve Sadık Yemni katıldı. Hessen Eyaleti Milli Eğitim ve Adalet Bakanı Jürgen Banzer de etkinliğe katılarak, ‘Evinden Kaçan Masal’ isimli kitabından bölümler okuyan Mavisel Yener’i dinledi. 24 ülkeden çocukların eğitim gördüğü Wiesbaden Geschwister-Scholl İlkokulundaki okumalar sırasında öğrenciler Türk yazarlara çeşitli sorular yönelterek, Türk edebiyatı hakkında bilgi aldılar. Etkinlikte Türk veliler Türk mutfağından örnekler sundu, öğrenciler de Türk müziği eşliğinde dans gösterisi yaptı. (AA)

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