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Politika

Alman okullarında namaz yasağı!

Almanya'da bir Türk öğrencinin okulda namaz kılmasına izin verilmemesi beraberinde okullarda ibadet tartışmasını getirdi.

02 Aralık 2011 02:00

T24 - Almanya'da bir Türk öğrencinin okulda namaz kılmasına izin verilmemesi beraberinde okullarda ibadet tartışmasını getirdi.

Berlin'de bir liseye giden Yunus Mitschele 2007’de okul koridorunda namaz kıldığı için okul yönetimi tarafından uyarılmış ve binada namaz kılması yasaklanmıştı. 18 yaşındaki Türk öğrenci mahkemeye başvurmuş, Berlin İdare Mahkemesi de verdiği geçici kararında, öğrencinin ders saatleri dışında, kapalı bir mekânda namaz kılabileceğine karar vermişti. 



O zaman büyük tepki çeken karar Federal İdare Mahkemesi'ne taşınmıştı. İki yıla yakın süren davada, mahkeme, söz konusu okulun birçok farklı dinden öğrenciyi çatısı altında barındırması nedeniyle Yunus’un herkesin görebileceği şekilde namaz kılınmasının öğrenciler arasındaki huzuru bozabileceğine karar vardı. Özetle okul binasında namaz talebini kabul etmedi.

Hukukçulara göre, mahkeme Türk öğrencinin namaz kılma talebini geri çevirmekle birlikte, tüm okullar için geçerli bir karar almaktan kaçındı ve topu okul idarelerine attı. Yeşiller Partisi’nin eğitim sözcüsü Berlin milletvekili Özcan Mutlu’da kararın bu özelliğine vurgu yapıyor.
Leipzig'teki mahkeme konuyla ilgili davanın görüşülebileceği son hukuk mercisi değil. Yunus Mitschele bundan sonraki aşamada Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkına sahip.



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