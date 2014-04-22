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Dünya
Deutsche Welle

Alman öğretmene çocuk pornosu suçlaması

Almanya'da daha önce cinsel taciz olaylarıyla gündeme gelen Odenwald yatılı okulunda, hakkında çocuk pornosu suçlamasıyla soruşturma başlatılan bir öğretmenin görevine son verildi.

22 Nisan 2014 14:09

Hessen Eyaleti sınırları içindeki Heppenheim kentinde bulunan Odenwald Okulu, daha önce cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelmişti. Okulda, 1970'li yıllardan itibaren yaklaşık 130 cinsel istismar vakasının kaydedildiği ileri sürülüyor.

Avustralya'da çocuk pornografisi pazarlayan bir şebekeye karşı düzenlenen operasyonda, Odenwald Okulu'nda görev yaptığı belirlenen bir öğretmenin internet verileri de elde edildi. 2011 Ağustos ayından bu yana okulda matematik, fizik ve kimya derslerine girdiği belirtilen öğretmenin evi 1 hafta önce polis tarafından arandı. Odenwald Okulu sözcüsü, söz konusu öğretmenin sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.

Odenwald'da cinsel istismara uğrayanlar tarafından kurulan derneğin başkanı Adrian Koerfer, okulun bir an önce kapatılmasını istedi. "Öğretmen ile öğrencinin birarada kaldığı sistem, pedofiller için uygun bir ortam sunuyor" diyen mağdur avukatı Thorsten Kahl da Odenwald Okulu'nun kapısına kilit vurulmasını talep etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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