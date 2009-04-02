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Yaşam

Alman öğrenciler ülkelerine gönderildi

Antalya'da alkol komasına giren 6 Alman öğrenciden yaşam destek ünitesine bağlı ikisi, ambulans uçakla ülkelerine gönderildi.

02 Nisan 2009 03:00

Almanya'dan tatil için geldikleri Antalya'nın Kemer ilçesinde, otelde aşırı alkol alan ve alkol komasına girdikleri belirtilen 6 öğrenciden yaşam destek ünitesine bağlı iki Alman öğrenci,
Almanya'dan gelen ambulans uçakla ülkelerine gönderildi.

Özel Antalya Anadolu Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Alman öğrenciler 18 yaşındaki Jean Pieri Follkevth ile 20 yaşındaki Jan Lange için, Almanya'dan özel ambulans uçak geldi. Uçakla Antalya'ya gelen iki Alman doktor, hastane tedavileri süren gençlerin tetkiklerini inceleyip nakillerinin uygun olduğu bilgisi aldıktan sonra, gençlerin aileleriyle birlikte Almanya'ya hareket etti.

Havalimanından sorumlu Antalya Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu, yaptığı açıklamada, iki Alman gencin güven içinde ambulans uçakla ülkelerine gitmeleri için gerekli her türlü tedbirleri aldıklarını ve gençlerin ailelerine yardımcı olduklarını söyledi. Balcıoğlu, iki Alman gencin hastaneden alındıktan sonra Antalya Havalimanı'nda bekleyen ambulans uçakla ülkelerine
gönderildiğini bildirdi.

Özel Antalya Anadolu Hastanesi yetkilileri de hayati tehlikeleri devam eden iki Alman gencinin yapılan tetkiklerinden sonra Almanya'dan gelen doktorlara teslim edildiğini belirttiler.

Almanya'dan tatil için Antalya'nın Kemer ilçesine gelen 7 öğrenci, 27 Mart gecesi aşırı alkol sonucu komaya girmiş, öğrencilerden Rafael Neca (21) otelde yaşamını yitirirken, diğer 6 öğrenci hastaneye kaldırılmışlardı. Öğrencilerden 18 yaşındaki Jean Pieri Follkevth ile 20 yaşındaki Jan Lange ise 27 Mart'tan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyordu.

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