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Dünya
Deutsche Welle

'Alman nükleer tesisi de hedefteydi'

Paris ve Brüksel'de saldırı düzenleyen teröristlerin Almanya'daki bir nükleer araştırma merkezi hakkında da bilgi topladıkları öğrenildi.

14 Nisan 2016 13:40


Paris'teki terör saldırılarının baş zanlılarından Salih Abdüsselam'ın evinde, Almanya'nın Jülich kentindeki nükleer araştırma merkezine dair belgeler bulundu.

Meclis kontrol komisyonuna dayanarak yayınlanan haberlere göre, Abdüsselam internetteki nükleer araştırma tesisiyle ilgili bilgileri toplamış. Abdüsselam'ın evinde araştırma merkezi direktörünün fotoğrafı da bulundu. Daha önce teröristlerin Belçika'daki bir nükleer enerji santralini gözetledikleri ortaya çıkarılmış ve nükleer tesislere saldırı düzenlemeyi planlamış olabilecekleri açıklanmıştı.

Salih Abdüsselam 22 Mart'ta Brüksel'de bombalı saldırı düzenlenmeden kısa süre önce Molenbeek'teki evinde tutuklanmıştı. Abdüsselam, 13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne sebebiyet veren saldırıların kilit ismi sayılıyor. Paris saldırıları sırasında kardeşi İbrahim Abdüsselam üzerindeki bombayı patlatmıştı.

Toplam 32 kişinin can verdiği Brüksel'deki bombalı saldırıların ardından teröristlerin bir nükleer fizikçiyi gözetledikleri ve evinin filmini çektikleri ortaya çıkarılmıştı. Fizikçinin, ‘kirli' nükleer silah malzemesi elde etmek için teröristler tarafından takibe alınmış olabileceği açıklanmıştı.

Belçika'daki bir cihatçının taşeron şirket elemanı olarak yıllarca Doel nükleer santralinin yüksek güvenlik bölümünde çalıştıktan sonra IŞİD'e katılmak üzere gittiği Suriye'de öldürüldüğü öğrenilmişti.

Almanya Çevre Bakanlığı ülkedeki nükleer tesislerin muhtemel terör eylemlerine karşı da korunduğunu duyururken, çevreci örgütler güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını iddia ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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