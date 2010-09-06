Alman nükleer santralleri 2035'e kadar faaliyette

T24 - Almanya, nükleer enerji santrallerini planlanandan 12 yıl daha uzun faaliyette tutacağını açıkladı. Berlin'de Alman hükümetinin üst düzey siyasetçilerinin görüşmesi sonrası açıklanan kararla birlikte, nükleer reaktörler 2035 yılına kadar faaliyette kalabilecek.
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da nükleer enerji santrallerinin geleceği konusu, iş dünyası ile çevrecileri karşı karşıya getiriyor.
Bir önceki merkez sol Alman hükümeti, nükleer enerji santrallerinin faaliyetlerine 2021 yılı içinde son vereceklerini açıklamıştı.
Başbakan Angela Merkel, yenilenebilir enerji kaynaklarının, nükleer enerjiden vazgeçilmesine imkân tanıyacak ölçüde geliştirilemediğini söylüyor.
Yeni kararlar uyarınca, Almanya'da enerji şirketleri, yenilenebilir enerji kaynağı geliştirme çalışmalarını desteklemek için ek vergi verecek.
Nükleer santrallerin geleceği konusunda ortak bir karar vermenin, hükümet ortaklarının aylarını aldığı belirtiliyor.
Koalisyon ortaklarının kararının parlamento tarafından da onaylanması gerekiyor. Büyük enerji şriketleri, getirilecek ek vergilere karşı çıkıyor.
Kamuoyu yoklamaları, Almanların çoğunluğunun, nükleer enerji santrallerinin kapatılmasına destek vereceğine işaret ediyor.