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Dünya
Deutsche Welle

Alman Musevileri'nin sözcüsü Müslümanlara sahip çıktı

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, artan İslam karşıtlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

20 Aralık 2014 15:56


Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, "Die Welt" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, "bir dini topyekûn kötülemek için İslamcı terörün bahane edildiği" görüşünü dile getirdi. Schuster, sözkonusu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Josef Schuster, kısaca Pegida olarak anılan "Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" isimli oluşum hakkındaki görüşünü dile getirdi. Birkaç İslamcı militandan ötürü Almanya'nın şeriat tehdidiyle yüz yüze olduğunu savunmanın saçmalık olduğunu belirten Schuster, "Bu, birkaç aşırı sağcının varlığından yola çıkarak Nazi diktatörlüğünün yeniden kurulacağını iddia etmeye benziyor" dedi.

Pegida yürüyüşlerine katılanların hafife alınmaması çağrısında bulunan Schuster, "Bu hareket çok tehlikeli. Burada Neonaziler ile sağ cenahın ucundaki partilerin taraftarları ve ırkçı ve yabancı düşmanı duygularına gem vurmaktan vazgeçen sıradan vatandaşlar bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'Hemen Neonazi yaftası vurmayın'

Bavyera Başbakanı ve Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer ise Pegida gösterilerine katılanların tamamına Neonazi yaftası vurulmaması çağrısında bulundu. Seehofer, "Pegida'nın organizatörleri aşırı sağ çevrelere mensup olabilir. Ama binlerce kişi sokağa dökülüyorsa, bu insanların korku ve kaygılarına da kulak vermek gerekir" dedi.

Seehofer, bu çerçevede alınması gereken önlemlerin başında mültecilerin Avrupa ülkelerine daha adil bir şekilde dağıtımını saydı. AB sınırlarının daha iyi korunması ve ilgili kurumların personel sayısının artırılması gerektiğini savunan Seehofer, "Bavyera eyaleti olarak konunun üzerine gideceğiz. Yoksa halkın huzursuzluğu daha da artacak" dedi.

Pegida'ya katılım artıyor

Pegida adı altında Dresden kentinde ortaya çıkan oluşuma katılım artıyor. Dresden'i örnek alan diğer Alman kentlerinde de "Pazartesi Yürüyüşleri" adı altında eylemler düzenleniyor.

Başlangıçta sayıları birkaç yüz olan göstericiler artık binlerle ifade ediliyor. Pegida'ya atfen benzer amaç ve içerikte Düsseldorf'ta Dügida, Bonn'da Bogida kuruldu. Pegida taraftarları Kassel ve Würzburg'da da yürüyüşler düzenledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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