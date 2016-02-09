Alman muhaliflerden Merkel'e: Sorunun oluşmasından sorumlu rejimin şantajına karşı dikkatli olun

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye’ye yaptığı çalışma ziyaretine Alman siyasilerden eleştiri geldi. Yeşiller Partisi Merkel'e "Büyük vaatler vermekten kaçının" derken Sol Parti Federal Parlamento Grup Başkanı, "Bizim değerlerimizle hiç bir ortak yanı olmayan ve sorunun oluşmasında sorumluluğu olan bir rejimin Almanya’ya şantajına karşı dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

"Alternatif politika oluşturulmalı"

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ahmet Yıldırım'ın haberine göre; AB Parlamento Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Alexander Graf Lambsdorff, Deutschlandfunk’a yaptığı açıklamada, “Türkiye'ye tekrarlanan geziler, Federal Hükümetin kendi organize mülteci politikası için bir alternatifi değildir ve böyle bir politika eksiktir. Berlin’de tek yapılan tartışma bu. Türkiye’ye yapılacak yeni bir ziyaret de bu durumu değiştirmeyecek” ifadelerini kullandı.

Bunun yerine AB içerisinde sınırların korunması ve ortak sığınmacı politikası oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Lambsdorff, Merkel’in 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak AB zirvesinde ortak çözüm için üye ülkelerle işbirliğine ağırlık vermesi gerektiğini savundu.

"Şantaja karşı dikkatli olmalıyız"

Sol Parti Federal Parlamento Grup Başkanı Sahra Wagenknecht de Merkel’in Türkiye ziyaretini eleştirdi. Merkel’e sığınmacılar nedeniyle şantaja boyun eğmemesi çağrısı yapan Wagenknecht SWR’e yaptığı açıklamada, “Bizim değerlerimizle hiç bir ortak yanı olmayan ve sorunun oluşmasında sorumluluğu olan bir rejimin Almanya’ya şantajına karşı dikkatli olmalıyız” şeklinde konuştu.

Kürt sorununa dikkat çeken Wagenknecht, Türkiye’yi çözümün değil, sorunun bir parçası olarak nitelendirerek, Türkiye’ye yardım yerine BM Mültecilere Yardım Fonu’na destek verilmesini istedi.

"Büyük vaatlerden kaçın"

Merkel’i büyük vaatlerden kaçınmaya çağıran Yeşiller Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt da, insan haklarından taviz verilmemesi çağrısında bulundu. ARD-Morgenmagazin’e konuşan Katrin Göring-Eckardt, Kürt sorunu ve basın özgürlüğünün ele alınmasını istedi.

"Sadece maddi yardım sorunu çözemez"

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise, Türkiye’ye yapılacak 3 milyar euroluk yardımın sığınmacı akınını durdurmasından şüphe duyduğunu söyledi. MDR’e açıklamalarda bulunan Özdemir, “Sadece para vermek sorunu çözmeye yetmez. Türkiye ve Yunanistan’ın kızgınlıklarını bir kenara koyması gerekir” diyerek, illegal göçün insan kaçakçıları için oluşturduğu ekonomik getiriye dikkat çekti.