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Dünya

Alman mizahçı Böhmermann, Erdoğan'a hakaretten 3 yıl hapis talebiyle yargılanabilir

"Alman yargısı Türkiye'nin resmi suç duyurusunu bekliyor

06 Nisan 2016 19:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerdiği iddiasıyla tartışma konusu olan şiiri Alman ZDF kanalında yayınlanan mizahçı Jan Böhmermann’ın üç yıl hapis cezası alabileceğinin konuşulduğu öğrenildi. Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Alman yargısı Türkiye'nin resmi suç duyurusunu beklerken, Büyükelçilik olayı tüm yönüyle inceleme altına aldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı olayın suç teşkil edip etmediği üzerine acil bir hukuki inceleme yaptırdı. Bilirkişi raporunun sonucu pazar günü düzenlenen kriz toplantısında Dışişleri Bakanlığı’na sunuldu. Raporu hazırlayan uzmanlar, Alman yasalarına göre Jan Böhmermann'ın ağır hakaret dolu şiirle suç işlediği sonucuna vardı.

Alman ceza yasasının 103’üncü maddesi, yabancı devlet adamlarına hakarete üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Hatta bu hakaret iftira amaçlıysa, ceza beş yıla kadar çıkıyor. Bu durumda Jan Böhmermann'ın büyük bir ihtimalle ağır cezayla yargılanması bekleniyor.

Almanya'da yargı sürecinin başlayabilmesi için Türkiye'nin resmi olarak Büyükelçilik üzerinden suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Berlin Büyükelçiliği, Hürriyet’in “Büyükelçilik bu konuda bir suç duyurusunda bulundu mu? Ya da önümüzdeki günlerde bulunacak mı” sorusuna, konunun tüm yönüyle incelendiği yanıtını verdi.

 

ZDF yayından kaldırdı ve internetten sildi

 

Önce Alman NDR kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerine mizah içerikli bir videoklip yayınlanmış, Türkiye bunun üzerine Alman Büyükelçi'yi Dışişleri’ne çağırarak nota vermişti.

Olayın Alman kamuoyuna yansımasının ardından kabare sanatçısı Jan Böhmermann, ZDF kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret içeren şiiri okumuştu.

ZDF kanalı şiiri daha sonra yayından kaldırmış ve internet sayfasından da silmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel pazar akşamı Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birtelefon görüşmesi yaparak, metnin bilinçli olarak hakaret amacıyla yazıldığını söylemişti.

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