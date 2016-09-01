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Deutsche Welle

Alman millilerin yeni kaptanı Neuer

Bastian Schweinsteiger’in milli takım kariyerini noktalamasının ardından Alman millilerde kaptanlık görevine kaleci Manuel Neuer getirildi.

01 Eylül 2016 22:30


Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, Schweinsteiger'in halefinin kim olacağı konusunda kaleci Manuel Neuer isminde karar kıldıklarını açıkladı.

Neuer, Almanya'nın pazar günü Norveç ile deplasmanda oynayacağı 2018 Dünya Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Schweinsteiger'in bırakmasının ardından ilk kez takım kaptanı olarak sahaya çıkacak.

Schweinsteiger, Philipp Lahm'ın 2014'teki Dünya Futbol Şampiyonluğu'nun ardından milli takıma veda etmesiyle iki yıldır kaptanlık görevini yürütüyordu. Schweinsteiger'in yer almadığı beş milli maçta kaptanlık pazubandını Löw'ün ikinci kaptan olarak belirlediği Neuer taşımıştı.

Neuer kaptanlık görevine getirilmesiyle ilgili olarak “Benim için büyük bir onur. Gurur duydum. Hocamızın bu kararla bana güven duyduğunu göstermiş olmasından dolayı çok mutluyum” dedi.

Teknik direktör Löw ise “Benim için Bastian Schweinsteiger'in halefi olarak en mantıklı isim Manuel Neuer'di. Lider bir oyuncuda aradığım bütün özellikler onda var” diye konuştu.

Schweinsteiger'den hüzünlü veda

Bastian Schweinsteiger ise 12 yıldır hizmet verdiği milli takıma çarşamba akşamı Mönchengladbach kentinde Finlandiya ile oynanan hazırlık maçıyla veda etti.

Almanya'nın 2-0 kazandığı karşılaşma duygulu anlara sahne oldu.

Schweinsteiger, maç öncesi “Almanya ve siz taraftarlar için oynamak benim için büyük bir onurdu” derken taraftarlar futbolcuyu dakikalarca alkışladı.

Milli formayı 121 kez giyen Dünya Şampiyonu oyuncu milli takım kariyeri boyunca Almanya'ya 24 gol kazandırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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