Alman millilerin oteline bomba ihbarı



Bu akşam Fransa milli takımı ile karşılaşmak üzere Paris'te bulunan Alman millilerin kaldığı Paris'deki otele bomba ihbarı yapılması üzerine otelin boşaltıldığı ve güvenlik çemberine alındığı belirtildi. Nungesser et Coli caddesindeki Nobel-Hotel Molitor oteline bomba ihbarı yapıldığını takımın menajeri Oliver Bierhoff de Express gazetesine yaptığı açıklamada doğruladı. Bierhoff, "Bir bomba ihbarı yapıldı. Otelin çevresi kordon altına alındı ve otel boşaltıldı" dedi.

Alman Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün otelin bulunduğu bölgeden ayrıldığı açıklandı. Alman Futbol Federasyonu'nun güvenlik sorumlusu Hendrik Große, "Fransız polisi bizi kimliği bilinmeyen kişilerin bomba ihbarı yaptığı konusunda bilgilendirdi. Biz de arkadaşlarımızla birlikte otelden ayrılmaya ve yetkililerin kaldığımız odalarda arama yapmasına imkan tanımaya karar verdik" diye konuştu. Polis yetkilileri, paniğe gerek olmadığını, bu tür ihbar aramalarının sık sık yapıldığını belirtti.

Otelde yapılan incelemelerin bugün öğleden sonra sona ermesi bekleniyor. Son dünya şampiyonu Almanya bu akşam Fransa ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.