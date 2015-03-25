Alman milliler kaza kurbanlarını anıyor



Alman milli futbol takımı Fransa Alpleri'nde düşen Germanwings uçağında hayatını kaybedenleri yeşil sahada anacak.

Viyana'daki UEFA toplantısında bir açıklama yapan Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Wolfgang Niersbach, Joachim Löw yönetimindeki Alman millilerin Kaiserslautern'de bu akşam Avustralya ile (TSİ 21:30) oynanacak hazırlık maçına siyah bantla çıkacağını ve karşılaşma öncesi kaza kurbanları için bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı. Niersbach, “Bu yaşananlar her şeyi gölgeliyor. Futbol ailesi olarak kurban yakınları ve aileleriyle bu acıyı paylaşmak görevimiz” diye konuştu. Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw de Frankfurt'taki basın toplantısında son derece üzgün olduğunu ifade etti.

'Üzüntüm tarifsiz'

Birçok milli oyuncu da salı günü sosyal medya üzerinden kurban yakınlarına başsağlığı diledi ve üzüntülerini dile getirdi. Onlardan biri olan Benedikt Höwedes twitter üzerinden “Üzüntüm tarifsiz. Kurban aileleri ve yakınlarına bu acıyı atlatabilmeleri için güç diliyorum” diye yazdı. Düşen uçakta, Höwedes'in de memleketi olan Haltern kentinden 16 değişim programı öğrencisi ve 2 öğretmen bulunuyordu.

Barcelona – Düsseldorf seferini yapan Germanwings havayollarına ait uçak salı günü düşmüş ve aralarında birçok Alman vatandaşının olduğu 150 kişi hayatını kaybetmişti.