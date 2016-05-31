Alman milli yıldızın şanssızlığı



Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Marco Reus, Alman milli takımının Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı.

Şampiyonanın favorilerinden Almanya'nın teknik patronu Joachim Löw, Marco Reus'un yanısıra Bayer Leverkusen forması giyen Karim Bellarabi ve Julian Brandt ile Hoffenheim'dan Sebastian Rudy'yi de 10 gün sonra Fransa'da başlayacak olan turnuvanın nihai kadrosuna almadı ve böylece Almanya'nın EURO 2016'ya gidecek 23 kişilik kadrosu ortaya çıktı.

Ascona'daki kampta bir basın toplantısı düzenleyen Löw, Reus'un durumuna ilişkin “şu anda sadece düz koşu yapabiliyor. Bizim ve onun için üzücü bir karar oldu. Kadroda olabilseydi bize güç katacaktı” diye konuştu.

Doğum gününde kadro dışı kaldığını öğrenen Alman milli takımının golcü orta saha oyuncusu, 2014'teki Dünya Futbol Şampiyonası'nı da sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Twitter hesabından Marco Reus'un doğum gününü kutlayan Mario Götze milli takım arkadaşının kadroda yer alamayacak olması nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

Sakatlıklarına rağmen Bastian Schweinsteiger ve Mats Hummels'in yanı sıra Beşiktaş'tan Mario Gomez ve Galatasaray'dan Lukas Podolski de kadroda yer aldı.

Alman milli takımının EURO 2016 kadrosu

Kaleciler: Manuel Neuer (Bayern Münih), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-André ter Stegen (Barcelona)

Savunma: Jerome Boateng (Bayern Münih), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Benedikt Höwedes (Schalke), Emre Can (Liverpool), Jonas Hector (Köln), Antonio Rüdiger (Roma), Shkodran Mustafi (Valencia)

Orta saha: Mesut Özil (Arsenal), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Bastian Schweinsteiger (Manchester United), Julian Weigl (Borussia Dortmund), Julian Draxler, André Schürrle (Wolfsburg), Joshua Kimmich (Bayern Münih),

Forvet: Thomas Müller, Mario Götze (Bayern Münih), Mario Gomez (Beşiktaş), Leroy Sane (Schalke), Lukas Podolski (Galatasaray)

Alman milli takımı turnuva öncesi son hazırlık maçını 4 Haziran Cumartesi günü Gelsenkirchen kentinde Macaristan ile oynayacak. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C grubunda yer alan Almanya 12 Haziran'da Ukrayna, 16 Haziran'da Polonya ve 21 Haziran'da Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.