'Türk kökenli Alman milli futbolcu Suriye'de öldürüldü'

Alman U-17 milli takımında Sami Khedira, Kevin-Prince, Boateng ve Dennis Aogo gibi ünlü yıldızlarla 2003 yılında top koşturan Türk kökenli futbolcu Burak Karan, Selefilere katılarak Suriye'de savaşa gitti. 26 yaşındaki Karan'ın Suriye'de öldürüldüğü iddia edildi.

Alman Bild gazetesi, Sami Khedira, Kevin-Prince Boateng ve Dennis Aogo gibi Alman futbolcularla U-17 milli takımında oynayan Burak Karan'ın, Selefilere katıldığını ve Suriye'de Esad güçlerinin bombalı saldırısında parçalanarak öldüğünü yazdı.

Alman gazete, bugün manşetine Burak Karan'ı taşıdı. Burak Karan, Leverkusen, Hertha Berlin, Hamburg ve Hannover genç takımlarında oynadıktan sonra Alemannia Aachen'e transfer olmuş ve 1 Temmuz 2008 yılında daha 20 yaşındayken futbolu bırakmıştı.

Almanya'da takibe alınmış

Haberde, kız kardeşi Zuhal'in anlattıklarına göre, Burak futbolu bıraktıktan sonra sadece cihattan bahseder olmuş. Burak, El Kaide ile ilgisi olduğu şüphesi ile Federal Başsavcılık tarafından takibe alınmış ancak tutuklanmasına gerek görülmemiş.

Haberde ayrıca, "Burak, Suriye'ye yardım için başta ilaç olmak üzere bağış toplamış ve yollamış. Ancak yardımların yerine ulaştırılamadığını öğrenince 7 ay önce karısını ve iki çocuğunu alarak Türkiye sınırına gidiyor. 11 Ekim'de, Türkiye sınırına 2 kilometre mesafedeki Aziz kasabasına bağlı bir köyde, hükümet güçlerinin hava saldırısında ölmüş" ifadelerine yer verildi.

'Kardeşi, eşi ve cocuklarını arıyor'

Alman Bild Gazetesi, Burak'ın kardeşi Mustafa'nın şimdi Burak'ın 23 yaşındaki karısı Gülsüm ile 3 yaşındaki oğlu Abdullah ile 10 aylık Abdurrahman'ı mülteci kamplarında aradığı belirtti.