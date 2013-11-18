T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Türk kökenli Alman milli futbolcu Suriye'de öldürüldü'

Türk kökenli futbolcu Burak Karan, Selefilere katılarak Suriye'de savaşa gittiği ve öldürüldüğü iddia edildi

18 Kasım 2013 14:08

Alman U-17 milli takımında Sami Khedira, Kevin-Prince, Boateng ve Dennis Aogo gibi ünlü yıldızlarla 2003 yılında top koşturan Türk kökenli futbolcu Burak Karan, Selefilere katılarak Suriye'de savaşa gitti. 26 yaşındaki Karan'ın Suriye'de öldürüldüğü iddia edildi.

Alman Bild gazetesi, Sami Khedira, Kevin-Prince Boateng ve Dennis Aogo gibi Alman futbolcularla U-17 milli takımında oynayan Burak Karan'ın, Selefilere katıldığını ve Suriye'de Esad güçlerinin bombalı saldırısında parçalanarak öldüğünü yazdı.

Alman gazete, bugün manşetine Burak Karan'ı taşıdı. Burak Karan, Leverkusen, Hertha Berlin, Hamburg ve Hannover genç takımlarında oynadıktan sonra Alemannia Aachen'e transfer olmuş ve 1 Temmuz 2008 yılında daha 20 yaşındayken futbolu bırakmıştı.

 

Almanya'da takibe alınmış

 

Haberde, kız kardeşi Zuhal'in anlattıklarına göre, Burak futbolu bıraktıktan sonra sadece cihattan bahseder olmuş. Burak, El Kaide ile ilgisi olduğu şüphesi ile Federal Başsavcılık tarafından takibe alınmış ancak tutuklanmasına gerek görülmemiş.

Haberde ayrıca, "Burak, Suriye'ye yardım için başta ilaç olmak üzere bağış toplamış ve yollamış. Ancak yardımların yerine ulaştırılamadığını öğrenince 7 ay önce karısını ve iki çocuğunu alarak Türkiye sınırına gidiyor. 11 Ekim'de, Türkiye sınırına 2 kilometre mesafedeki Aziz kasabasına bağlı bir köyde, hükümet güçlerinin hava saldırısında ölmüş" ifadelerine yer verildi.

 

'Kardeşi, eşi ve cocuklarını arıyor'

 

 

Alman Bild Gazetesi, Burak'ın kardeşi Mustafa'nın şimdi Burak'ın 23 yaşındaki karısı Gülsüm ile 3 yaşındaki oğlu Abdullah ile 10 aylık Abdurrahman'ı mülteci kamplarında aradığı belirtti.

ETİKETLER

suriyeburak karanalman milli futbolcuu 17türk futbolcusavaşyardımöldürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24