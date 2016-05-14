Alman milletvekillerinden Türkiye'ye eleştiri



Deutschlandfunk'a konuşan CDU'lu milletvekili Erika Steinbach,Türkiye'de insan haklarının ayaklar altına alındığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidarda olduğundan beri Türkiye'deki durumun ‘'kalıcı anlamda'' kötüleştiğini savundu. Türkiye'ye vize muafiyeti tanınmasını, mevcut koşullarda mümkün görmediğini söyleyen CDU'lu milletvekili, Türkiye'ye ek baskı aracı olarak AB üyelik süreci için yapılan yardımların askıya alınmasını önerdi.

Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt da ‘'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB'yle yapılan mülteci anlaşmasına ilişkin tehditlerine karşı dikkatli olunması'' gerektiğini söyledi. Neue Osnabrücker Zeitung'a konuşan Göring-Eckardt, ‘'Erdoğan gibi sağı-solu belli olmayan otokratlarla anlaşma yapılmaz'' dedi. Yeşiller milletvekili ayrıca Türkiye'ye vize serbestîsi tanınması için insan hakları konusunda ‘'indirim'' yapılamayacağının altını çizdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Ziya Pir ise AB'nin vize serbestisi müzakerelerinde Türkiye'ye taviz vermemesi gerektiğini savundu. Pir, Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada hukuk devletinin vize serbestisine kurban edilmemesi gerektiğini söyledi.

''AB'nin talepleri somut değil''

Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Batı Alman Radyo-TV Kurumu WDR'e verdiği demeçte, AB'nin vize serbestisi konusunda Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri gibi ‘'demokratik yönetilmediği aşikâr olan bir ülkenin vatandaşlarının Schengen'den yararlandığını'' hatırlatan Yeneroğlu, AB'nin Türkiye'den taleplerinin neye hizmet ettiğinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

‘'AB'nin talepleri somut değil ve birçok kavram birbirine karıştırılıyor'' diyen Yeneroğlu, Terörle Mücadele Yasası'nın kısa süre öncesine kadar konu dahi edilmediğini vurguladı. AKP'li milletvekili, Türkiye'ye Avrupa değerlerine uyması yönünde yapılan çağrılara atıfta bulunarak, ‘'PKK'lı teröristlere Avrupa'da hareket alanı sağlanması da, Avrupa değerleriyle bağdaşmıyor'' diye konuştu.