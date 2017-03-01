Alman milletvekillerinden Erdoğan'a tepki: Girişi yasaklansın!

Alman ‘Die Welt’ gazetesinin çifte vatandaşlığı bulunan muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasına Avrupa Birliği(AB) Komisyonu da tepki gösterdi. Komisyonun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Die Welt gazetesine verdiği beyanatta "Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerine bağlı kalması gerektiğini, çok sayıda gazetecinin tutuklanmasından ve terör ile mücadele yasasının uygulanmasında fark gözetilmesinden büyük endişe duyduğunu” söyledi.

Deniz Yücel olayının endişelerinde ne kadar haklı olduklarını gösterdiğini belirten Hahn "Avrupa Birliği üye adayı Türkiye'nin özellikle medya ve fikir özgürlüğü alanlarında demokrasi ve hukuk devleti prensiplerine uyması gerektiğini defalarca vurgulamıştır” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin son dönemlerin en büyük gerginliği ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Gabriel, gazeteci Yücel'in tutuklanmasının ‘gereksiz' ve ‘ölçüsüz' olduğunu ve Almanya Hükümeti'nin tutumunu aktarmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümet yetkililerinin Almanya'ya girmesinin yasaklanmasını' talep etti. Dağdelen Bild gazetesinde yayımlanan açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresindekilere yaptırım uygulanmasını” istedi. Sevim Dağdelen Türkiye ile sürdürülen AB üyeliği ve Gümrük Birliği genişletme görüşmelerinin askıya alınıp Alman askerlerinin Türkiye'den çekilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Alman siyasilerden sert tepki

Alman Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Dış Politika Sözcüsü Hans-Peter Uhl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Nisan referandumundan önce Almanya'ya gelebileceğine dair haberlerle ilgili olarak, "Hele Yücel olayından sonra Erdoğan'ın miting yapmak için Almanya'ya gelmesi söz konusu olamaz. Erdoğan'ın otokratça ve anti demokratik politikaları ve "başkanlık diktatörlüğü" tesis etme girişimi Türkiye'yi felakete sürüklemektedir” dedi. Alman Hür Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Lindner de Türk hükümet yetkililerinin Almanya'ya girmelerinin yasaklanması gerektiğini söyledi.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ve Alman Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz'un Deniz Yücel'in tutuklanmasına tepki göstermesinden sonra Başbakan Angela Merkel de gazetecinin tutuklanmasının ‘acı ve hayal kırıklığı' olarak değerlendirerek ‘kısa zamanda özgürlüğe kavuşmasını' temenni etmişti.

Yeşiller Partisi Deniz Yücel'in tutuklanmasına ılımlı tepki gösterdiği gerekçesiyle Başbakan Merkel'i eleştirdi. Partinin eş başkanı Cem Özdemir ‘basın hürriyeti ve Avrupa değerlerinin savunulması gerektiğini' dile getirdi.

Can Dündar: Rehin alınan gazeteciler

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar Die Welt gazetesine verdiği demeçte ‘Türk hükümeti tarafından rehin alındıklarını iddia ettiği tutuklu gazetecilerin 16 Nisan referandumundan önce serbest bırakılmalarını beklemediğini' söyledi.

14 Şubat'ta gözaltına alınan gazeteci Deniz Yücel, Güneydoğu’ya ve Enerji bakanı Berat Albayrak'ın hacklenen e-postalarına yönelik haberleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Yücel Pazartesi günü "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek" suçlamaları ile tutuklanmıştı.

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DW, afp/AG, GA