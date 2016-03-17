Alman milletvekillerinden Erdoğan'a ‘Kaygılıyız’ mektubu

Alman milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak, Türkiye’deki ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Alman Federal Meclisi'nde grubu olan partilerden 135 milletvekilinin imzaladığı mektupta, Türkiye’de Kürtlerle yürütülen barış sürecine son verilmesi ve ülkedeki ifade ve basın özgürlüğünün durumu nedeniyle ‘derin kaygı duyulduğu’ belirtildi.

İktidar partileri Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yanı sıra muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti’den milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdıkları mektupta, özellikle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında açılan davaya son verilmesini talep etti.

Mektubu imzalayanlar arasında SPD Genel Sekreteri Katharina Barley, Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping gibi isimler de bulunuyor.