T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alman milletvekillerinden Erdoğan'a ‘Kaygılıyız’ mektubu

Milletvekilleri, Türkiye’deki ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin kaygılarını dile getirdi

17 Mart 2016 21:23

Alman milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak, Türkiye’deki ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Alman Federal Meclisi'nde grubu olan partilerden 135 milletvekilinin imzaladığı mektupta, Türkiye’de Kürtlerle yürütülen barış sürecine son verilmesi ve ülkedeki ifade ve basın özgürlüğünün durumu nedeniyle ‘derin kaygı duyulduğu’ belirtildi.

İktidar partileri Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yanı sıra muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti’den milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdıkları mektupta, özellikle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında açılan davaya son verilmesini talep etti.

Mektubu imzalayanlar arasında SPD Genel Sekreteri Katharina Barley, Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping gibi isimler de bulunuyor.

ETİKETLER

almanyakaygılıyızmektupmilletvekilleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24