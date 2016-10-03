Alman milletvekilleri İncirlik'e gidiyor

Alman Federal Meclisi Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyet 4 Ekim Salı günü Türkiye'ye giderek, İncirlik Hava Üssü'nde görev yapan Alman birliğini ziyaret edecek. Alman Federal Meclisi'nin 'Ermeni soykırımı' kararına tepki olarak Türk hükümeti, Alman milletvekillerinin İncirlik'i ziyaret etmesine izin vermemişti. Yaklaşık 3 ay süren krizin ardından, Alman hükümetinin kararın bağlayıcı olmadığını açıklamasıyla Türkiye de milletvekillerinin ziyaretine yeşil ışık yaktı.

Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Karl Lammers, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Türk hükümeti tarafından bu iznin verilmesiyle sorunun çözüldüğünü belirterek, İncirlik ziyaretinin ardından karşılıklı ilişkilerin yine normale döneceğine inandığını kaydetti.

Heyette yer alan Yeşiller partili milletvekili Agnieszka Brugger ise bu sorun çözülmüş olsa bile, Türkiye ile Almanya arasında hâlâ bir çok konuda görüş ayrılığı bulunduğuna dikkati çekti. Brugger, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, basın özgürlüğü ve insan hakları ihlalleri ile Suriye'de izlenecek strateji ve mülteci meselesinin görüş ayrılığı yaşanan konular arasında olduğunu söyledi.

Türkiye'ye yönelik eleştiriler

Alman Meclisi Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan yedi kişilik heyet, Türkiye ziyareti kapsamında önce Ankara'da temaslarda bulunacak. Türk parlamenterlerle bir araya gelecek olan Alman milletvekilleri, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin endişelerini de dile getirmek istiyor. DW Türkçe'ye açıklama yapan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Savunma Politikaları Sözcüsü Rainer Arnold bu görüşmelerde iki mesaj vermek istediklerini söyledi. Arnold, "terör saldırıları ile sarsılan Türkiye'nin içinde bulunduğu hassas durumu anladıklarını ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özgürlük ve vatandaşlık haklarını kısıtlayan tavrını anlamadıklarını” vurguladı.

Sol Parti üyesi Alexander Neu ise Türkiye'nin özellikle Kürtlere ve Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik tutumunu eleştirdiklerini ve bunu temaslarında dile getireceğini söyledi. Neu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, ayrıca "Türkiye'nin İslamcılara yönelik çelişkili tutumunu” da sorunlu bulduklarını belirtti. Sol Partili bazı milletvekilleri Türk hükümetinin İslamcı gruplara destek sağladığını savunuyor.

İncirlik ziyareti

Alman Federal Meclisi Savunma Komisyonu üyeleri Ankara'daki temaslarının ardından İncirlik Hava Üssü'nde görev yapan Alman birliğini ziyaret edecek. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Karl Lammers, burada konuşlandırılmış Alman askerleri ile görüşerek, görevleri ve çalışma koşullarına ilişkin yerinde bilgi almak istediklerini söyledi. Alman ordusu, yurt dışındaki her misyonun Alman Meclisi tarafından onaylanması gerektiği için "parlamento ordusu” olarak adlandırılıyor. Bu nedenle de, milletvekilleri açısından Alman birliğini ziyaret etmek önem taşıyor.

Yaklaşık 250 Alman askerinin görev yaptığı İncirlik Üssü'nde Alman ordusuna ait 6 adet Tornado tipi keşif uçağı, bir yakıt ikmal uçağı bulunuyor. Fransa'da geçen yıl yaşanan terör saldırılarının ardından IŞİD'e karşı başlatılan uluslararası mücadelede yer alan Alman birliği, keşif uçuşları ve havada yakıt ikmali konusunda katkı sağlıyor. Sosyal Demokrat Partili Rainer Arnold'a göre, Almanya'nın burada verdiği katkı "küçük ama önemli.” Arnold, Suriye ile Irak'ta uydu ve insansız hava araçlarıyla keşif yapıldığını ancak bunların yetersiz kaldığı durumlarda Tornado tipi uçakların, önemli bir boşluğu doldurduğunu dile getirdi.

Alman hükümetinin İncirlik'e yatırım planları

Alman milletvekillerinin ziyaretinde, Alman hükümetinin İncirlik'e yapmayı planladığı 58 milyon euro tutarındaki yatırımın da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu çerçevede, Tornadolar için özel uçuş pisti ile askerlerin kalacağı bir kışla inşa edilmesi planlanıyor. Ayrıca operasyonlarda kullanılacak modern teknikle donatılmış geçici karargâhların yaptırılması öngörülüyor. Yeşiller partili Agnieszka Brugger, Türkiye ile kriz tam aşılmadan, Alman hükümetinin İncirlik'e yatırım planlarını eleştirse de, Alman askerlerinin kalacağı bir kışla yapılmasına karşı çıkmıyor.

Bunun yanı sıra Alman parlamenterlerin İncirlik ziyaretinin ardından NATO'nun Almanya'dan talep ettiği şekilde AWACS tipi savaş uçaklarının İncirlik'e gönderilmesi gündeme gelecek. Sosyal Demokrat Partili Rainer Arnold, Suriye ve Irak hava sahasını denetleyecek olan AWACS tipi erken uyarı uçaklarının Alman Federal Meclisi'nin onayıyla göreve başlayacağına dikkat çekti. Arnold, "İncirlik ziyaretimiz sorunsuz bir şekilde geçer ve görüşmeler için iyi bir temel sağlanırsa bu misyona onay verilmesi gerektiğini” vurguladı.

Alman askerleri İncirlik'te daha ne kadar göreve devam edecek? Arnold bu soruyu "Büyük olasılıkla Suriye'de savaş bitene kadar askerlerin orada kalması gerekecek” sözleriyle yanıtladı. IŞİD'e karşı yürütülen mücadele kapsamında İncirlik'te görev yapan askerlerin misyonu 31 Aralık 2016 tarihinde sona eriyor. Ancak Alman meclisinin koalisyon partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin oylarıyla askerlerin görev süresini uzatması bekleniyor.

Alman Meclisi Savunma Komisyonu heyeti, İncirlik'in ardından İzmir Buca'daki NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nı ziyaret edecek.

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Jülide Danışman / Berlin