Alman meslektaşlarından Türkiye'deki akademisyenlere destek



Frankfurt Üniversitesi'nden Prof. Christine Huth-Hildebrandt ile Hildesheim Üniversitesi'nden Prof. Gazi Çağlar'ın başını çektiği bir grup akademisyen tarafından hazırlanan bildiriyi şimdiye kadar bin 500'den fazla bilim insanı, araştırmacı ve uzman imzaladı. Bildiride Kürt sorunun barışçıl bir şekilde çözümüne davet edildi; barış çağrısı yapan akademisyenlerin baskılarla yüz yüze kalmaması istendi.

Birçok Alman akademisyenin Türkiye ile yakın ilişki içinde olduğuna dikkat çeken Prof. Huth-Hildebrandt, "Türk meslektaşlarımızın yayınladıkları bir çağrıdan ötürü maruz kaldıkları muamele bizi şoke etti" dedi.

"Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriyi imzalayan akademisyenler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YÖK'ü ve yargıyı göreve çağıran açıklamalarının ardından çalıştıkları üniversiteler tarafından soruşturmalar açılmış, bazıları gözaltına alınmıştı.