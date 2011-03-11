Alman memur ‘Efe’yi kız adı diyerek reddetti

T24 - Almanya’nın Olpe Kaymakamlığı bölgesindeki Attendorn kasabasında nüfus dairesi dairesi, Erol ve Hatice Yılmaz çiftinin yeni doğan oğullarına verdikleri Efe ismini kız adı gerekçesiyle kabul etmedi.





İlginç olayı anne Hatice Yılmaz (31) şöyle anlattı: “Şubat ayında Attendorn’da bir oğlumuz dünyaya geldi. Efeler diyarından geldiğim için eşimle birlikte oğlumuza Efe ismini vermek istedik. Eşim Attendorn Belediyesi Nüfus Dairesi’ne giderek gerekli formaliteleri tamamlamak istedi. Efe ismini duyan Alman memur, bu ismin telaffuzunun Almanca’da kadınlara verilen ‘Eva’ ve ‘Effi’ isimlerine benzediğini, ancak yanına ikinci bir isim daha eklersek kabul edebileceğini söyledi.”





Üç aydır isimsiz



Belediyenin önceden ellerindeki listeye göre bazı dini isimleri kabul etmediklerini anlatan Yılmaz, “Çocuğumuz doğalı üç hafta olmasına rağmen hâlâ ismini yazdıramadık. Oğlumuz hem Efe hem de değil. Yani isimsiz bir çocuk olarak yaşıyor” diye konuştu.



