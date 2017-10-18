Alman medyası: Türkiye Kiev'de bir Almanı gözaltına aldırdı

Alman medyası Türkiye'nin Kölnlü yazar Doğan Akhanlı'nın yanı sıra Alman vatandaşı bir Türk hakkında daha Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkardığını ve söz konusu kişinin bu nedenle Ukrayna'da gözaltına alındığını duyurdu.

Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR), Kuzey Alman Radyo TV Kurumu (NDR) ve Süddeutsche Zeitung'un ortak özel haberine göre kırmızı bültenle aranan Alman vatandaşı 52 yaşındaki Kemal K. bu yıl Temmuz ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alındı. Ukraynalı yetkililerin Kemal K.'nın ülkeyi terketmesine izin vermediği, şu sıralar Türkiye'nin iade talebinin incelendiği belirtildi. Ukrayna makamlarının Türkiye'nin başvurusunu Kasım sonuna dek karara bağlaması bekleniyor.

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung'un haberinde Kemal K.'nın Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) örgütünde aktif olduğu, daha sonra Almanya'ya kaçtığı ileri sürüldü. Haberde Türkiye'nin iki cinayetle ilgili olarak aradığı K.'nın başına yaklaşık 350 bin euro ödül koyduğu belirtildi. Habere göre 2007 yılında Almanya'ya sığınan Kemal K., Türkiye'nin iade talebinin incelendiği birkaç ay boyunca Baden Württemberg eyaletinde tutuklu kaldı. Karlsruhe'deki Eyalet Yüksek Mahkemesi K.'nın Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetti. Mahkeme kararında suçlamaların mesnetsiz olduğunu, zanlının suçu işlediğine dair ciddi şüpheler bulunduğunu belirtti. Kemal K. Türkiye'de hakkında siyasi takibat bulunduğu gerekçesiyle Almanya'ya iltica talebinde bulundu ve bu talebi kabul edildi. 2016 yılında Alman vatandaşlığına geçen K.'nın son yıllarda siyasi olarak aktif olmadığı ve Köln kentinde bir bakkal dükkanı işlettiği belirtiliyor. Aynı zamanda Türk vatandaşı da olan K.'nın eşinin Ukraynalı olduğu ve Temmuz ayında özel nedenlerden ötürü Kiev'e gittiği kaydediliyor.

"Alman makamları Kemal K.'yı uyardı"

Köln Savcılığı'nın Kiev'e gitmesinden önce bu yılın Haziran ayında Kemal K.'yı hakkında Interpol'de bulunan arama kararı nedeniyle yurtdışına çıkması halinde gözaltına alınabileceği konusunda uyardığı öne sürüldü.

Kölnlü yazar Doğan Akhanlı da bu yıl Ağustos ayında tatil için bulunduğu İspanya'nın Granada kentinde gözaltına alınmıştı. Interpol'ün kırmızı listesinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Akhanlı, bir gün sonra Madrid'deki nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Ancak Akhanlı hakkında nihai karar verilene kadar Akhanlı'nın İspanya'yı terk etmesi yasaklanmıştı. İspanya Adalet Bakanlığı geçen hafta Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesine karar vermişti.

Uluslararası Polis Teşkilatı İnterpol, Türkiye'nin talebiyle İspanya'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı hakkındaki kırmızı bültenle arama kaydını Ağustos sonunda silmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Akhanlı'nın gözaltına alınması nedeniyle Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'yi Interpol'ü kötüye kullanmakla suçlamış ve Interpol'ün "bu tür şeyler için" kullanılamayacağını söylemişti.

DPA, HT/BK

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