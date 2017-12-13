Alman medyası: AKP milletvekili Almanyalı Osmanlılar'la bağlantıdaydı

Alman ikinci televizyon kanalında yayınlanan "Frontal 21" programı ve Stuttgarter Nachrichten gazetesinde yer alan haberlerde, AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve AKP İstanbul milletvekili Metin Külünk'ün "Almanyalı Osmanlılar" (Osmanen Germania) adlı çete ile yakın bağlantıları olduğu iddia edildi. "Almanyalı Osmanlılar" Almanya'da polis baskınları ve örgütlü suçlarla gündeme gelmişti.

Alman güvenlik birimlerinin dinleme ve gözlem protokollerine dayandırılan haberlerde, AKP milletvekili Metin Külünk'ün birçok kez Almanyalı Osmanlılar'ın ileri gelen isimlerine para verdiği ya da verdirdiği öne sürüldü. Habere göre Almanya'daki soruşturma ekipleri bu parayla ateşli silah da satın alındığından yola çıkıyor.

Haberlerde Külünk'ün geçen yıl Alman Federal Meclisi'nin "Ermeni soykırımı" kararının ardından protesto gösterilerinin organizasyonunda aktif rol aldığı da iddia edildi.

Gazetecilerin Külünk'ün irtibatta olduğu öne sürülen kişilerden "Almanyalı Osmanlılar"ın eski lideri Mehmet Bağcı ile söz konusu iddialarla ilgili olarak görüşmek istediği, ancak kendisine ulaşamadığı belirtildi. Bağcı halihazırda başka suçlamalar nedeniyle tutuklu bulunuyor.

Almanyalı Osmanlılar'ın adı daha önce de gündeme geldi

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul bundan iki ay önce bir bilgilendirme raporu hazırlamıştı. Raporda Almanya'da polis baskınları ve örgütlü suçlarla gündeme gelen "Almanyalı Osmanlılar" adlı çetenin Ankara tarafından desteklendiği belirtilmişti.

Raporda grubun başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik tarafından 2016 yılı ekim ayında Ankara'da kabul edildiğine de değinilmişti. Raporda ayrıca ziyareti gerçekleştiren başkanın görüşme ile ilgili yaptığı, "Saygıdeğer kurucumuz, Cumhurbaşkanımızın danışmanlarından İlnur Çevik, Almanyalı Osmanlıları Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Grubun sembolünün olduğu tişörtü giyerek, cumhurbaşkanlığının yurt dışındaki terör örgütlerine karşı mücadele eden Türk vatandaşlarının arkasında olduğunu söyledi" yorumu da aktarılmıştı.

Birçok operasyon düzenlendi

Almanyalı Osmanlılar'ın ana merkezi uzun süre Hessen eyaletine bağlı Dietzenbach adlı kentte bulunan bir boks kulübü (Osmanen Germania Boxclub) olarak biliniyordu. Geçen yıl Almanya'nın farklı eyaletlerinde birçok kez baskın düzenlenen çeteye uyuşturucu, silah ticareti, kara para aklama, şantaj, belgede sahtecilik gibi suçlamalar yöneltiliyor.

DPA/DW, BW/HT

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