Alman meclisinde yer tartışması: AfD'nin yanına kim oturacak?

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan seçimlerinin ardından Federal Meclis'in çalışmalarına başlayabilmesi için hazırlıklar sürüyor.

Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert'in başkanlık ettiği ve mecliste grubu bulunan partilerin temsilcilerinin oluşturduğu komisyonun bugün Berlin'de yapılan toplantısında, mecliste hangi partinin nereye oturacağı ele alındı. Ancak liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) itirazı nedeniyle uzlaşma sağlanamadı.

Federal Meclis İdaresi, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) milletvekillerinin meclisteki koltukların en sağına, onun yanına FDP grubunun oturmasını öngörmüştü. Fakat FDP, partilerin oturduğu yer siyasi görüşlerini yansıttığı gerekçesiyle, AfD grubunun yanına oturmaya itiraz etti. FDP Grubu Genel Sekreteri Marco Buschmann partisinin yerinin "Parlamentonun ortası" olduğunu söyledi. Buschmann, komisyon toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, partilerin oturduğu yerin siyasi görüşü yansıttığını, bu nedenle de FPD için bunun "büyük sembolik önemi" olduğunu söyledi.

Federal Meclis İdaresi, FDP'nin yanına sırayla Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Parti milletvekillerinin oturmasını öngörmüştü.

Yeşiller Grubu Genel Sekreteri Britta Hasselmann, partisinin Meclis İdaresi'nin önerisini kabul ettiğini dile getirdi.

Sol Parti Grubu Genel Sekreteri Petra Sitte ise Meclis İdaresi'nin önerisinin 24 Ekim'de yapılacak ilk Genel Kurul için geçerli olduğuna işaret etti. Ancak FPD'li Buschmann, bunun gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

FDP, komisyon 13 Ekim'de yapacağı toplantıda konuyu tekrar gündeme getirmek istiyor.

Schäuble'nin yeni Meclis Başkanı olması bekleniyor

Komisyonun toplantısında, yeni Federal Meclis'in ilk oturumunu 24 Ekim'de yapması konusunda ise uzlaşma sağlandı. 24 Ekim, yasalara göre seçimler sonrasında Federal Meclis'in toplanması için son tarih.

Federal Meclis'in ilk oturumunda yeni meclis başkanının seçilmesi planlanıyor.

1972 yılından beri Federal Meclis üyesi olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Wolfgang Schäuble'nin yeni meclis başkanı olarak seçilmesi bekleniyor. Deneyimli bir siyasetçi olan Schäuble, Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokratların oluşturduğu büyük koalisyonda Maliye Bakanı olarak görev yapıyordu.

Federal Meclis'in ilk oturumuna FDP'li Hermann Otto Solms başkanlık edecek. Aslında Federal Meclis'i Schäuble'nin açması öngörülüyordu. Ancak bu oturumda başkanlık seçimi yapılacağı için Schäuble'nin oturumu yönetmek istemediği belirtildi.

AfD'nin başkan vekili adayına itiraz

İlk oturumda meclis başkanının yanı sıra başkan vekilleri de seçilecek. FDP'li Buschmann, kaç başkan vekili seçileceğine ilişkin uzlaşma sağlanamadığını belirtti.

AfD'nin başkan vekili olarak aday göstermek istediği Albrecht Glaser'e SPD, FDP, Yeşiller ve Sol Parti itiraz ediyor. Glaser, İslam'a karşı açıklamaları nedeniyle eleştiriliyor.

FDP'li Buschmann, her partinin bütün parlamento tarafından seçilebilecek bir aday göstermesi gerektiğini söyledi. Buschmann, AfD'nin Glaser yerine daha fazla kabul görecek bir aday göstermesinin yerinde olacağını ifade etti.

AfD'den bir fire daha

Federal Meclis'te çözüm bekleyen konulardan biri de, parti gruplarına tahsis edilecek salonlar. 24 Eylül'deki seçimlerde AfD ve FDP'nin Federal Meclis'e girmesiyle, parti sayısı dörtten altıya, Meclis'teki sandalye sayısı da 630'dan 709'a yükseldi.

Öte yandan, AfD'nin meclis grubundaki milletvekili sayısı 92'ye düştü. Parti Eş Başkanı Frauke Petry'nin geçen hafta gruptan ve ardından partiden ayrıldığını açıklamasının ardından bugün de AfD milletvekili Mario Mieruch parti grubundan ayrıldığını duyurdu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFD/dpa, JD/ÖA