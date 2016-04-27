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Dünya
Deutsche Welle

Alman Meclisi'nde 'Türkiye'de basın özgürlüğü' oturumu

Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlalleri, Yeşiller Partisi'nin girişimiyle bugün Federal Alman Meclisi'nde düzenlenecek bir oturumda ele alınacak.

27 Nisan 2016 12:48


Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis Grubu yöneticilerinden Britta Haßelmann, bugün düzenlenecek özel oturumun "Türkiye'de basın ve ifade hürriyetinin durumu" başlığıyla yapılacağını söyledi. Haßelmann, yabancı devlet adamlarına hakarete ceza öngören Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesinin de oturumda tartışılacağını söyledi.

Alman komedyen ve TV sunucusu Jan Böhmermann hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başvurusuyla 103'üncü madde çerçevesinde soruşturma açılmıştı.

'Kara liste'yi sordular

Öte yandan Alman Gazeteciler Birliği, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'e Türkiye'nin sınır dışı edilecek gazetecilerin isimlerinin yer aldığı bir liste tutup tutmadığını sordu.

Steinmeier'e gönderilen mektupta Güneybatı Alman Radyo Televizyon Kurumu (SWR) muhabiri Volker Schwenck ile Bild gazetesi fotomuhabiri Giorgos Moutafis'in Türkiye'ye girişlerine "isimleri listede yer aldığı gerekçesiyle" izin verilmediğine değinildi.

'Demokrasilerde yeri yok'

Türkiye'nin kara liste tuttuğu iddiası Almanya'da rahatsızlığa neden olmuştu. Türkiye'yi istenmeyen gazetecilerle ilgili bir kara liste oluşturulmaması konusunda uyaran Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, "Demokrasilerde gazeteci isimlerinin yer aldığı liste olmaz" görüşünü dile getirmişti.

Hristiyan Demokrat Birlik Milletvekili ve dış politika uzmanı Karl-Georg Wellmann da "Eğer böyle bir liste varsa, derhal kamuoyuna açıklanmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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