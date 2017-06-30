Alman Meclisi'nde tarihi oylama

Alman Federal Meclisi bugün eşcinsel çiftlerin resmi nikâhla evlenmelerini mümkün kılan önergeyi oylayacak. Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) yıllardır bloke ettiği tasarı, Başbakanı Angela Merkel'in olası bir oylamada grup kararı almayacaklarını ve milletvekillerinin vicdanlarına göre karar vereceklerini açıklamasının ardından meclis gündemine alınmıştı.

Tasarının kabul edilebilmesi için Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve Yeşiller'in oyları da yetiyor. Hristiyan Birlik partili milletvekilleri arasında da "evlilikte eşitlikten" yana olanlar bulunduğu için eşcinsel evlilikler önündeki son engelin de kalkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Başbakan Merkel, milletvekillerini oy kullanırken serbest bıraksa da partinin muhafazakâr kanadından eleştiriler yükseliyor.

Anayasaya uygunluk tartışması

Almanya'daki eşcinsel çiftler şimdiye kadar birlikteliklerini kayıt altına aldırabiliyor, ama resmen evlenemiyorlardı. Eşcinseller arasındaki hayat ortaklığı ile kadın-erkek evlilikleri arasındaki en önemli fark eşcinsel çiftlerin evlat edinme haklarının olmamasıydı.

Ancak Hristiyan Birlik partileri ortak meclis grubunun hukuk uzmanı Hans-Peter Uhl, "herkese evlilik hakkının" anayasaya aykırı olduğunu ve bu nedenle anayasanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Hristiyan Birlik partilerinin "evlilikte eşitlik" önergesinin kabul edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi'ne başvurması bekleniyor.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ise geleneksel evlilik anlayışının değişmesinin kanun koyucuya evlilik kavramını farklı tanımlama imkânı yaratması bakımından eşcinsel evlilikler için anayasanın değiştirilmesine gerek olmadığını söyledi.

DW/dpa/AG/HS

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