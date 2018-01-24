Alman meclisinde bütçe komisyonu başkanlığını AfD aldı

Federal Alman Meclisi'nde sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, büyük önem taşıyan bütçe komisyonu da dahil olmak üzere toplam üç meclis komisyonunun başkanlığını üstlendi.

Hukuk ve tüketicileri koruma komisyonunun yanı sıra turizm komisyonunun da başkanlığını üstlenen AfD'nin parlamento ile meclis grubu arasındaki ilişkilerin koordinasyonundan sorumlu üyesi Bernd Baumann, karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Baumann, "Meclisteki en büyük muhalefet partisi olarak bu önemli komisyonları aldığımız için mutluyuz" dedi.

AfD parti sözcüsü Christian Lüth ise, başkanlık koltuklarına hangi AfD'li milletvekillerinin oturacağının henüz görüşülmediğini kaydetti.

24 Eylül'de gerçekleşen seçimlerde meclise girdiğinden bu yana AfD, parlamentodaki önemli görevleri üstlenmekte iki kez başarısız olmuştu. Ekim ayında meclis başkan yardımcılığına aday gösterilen Albrecht Glaser yeterince oy alamazken, geçen hafta da Roman Reusch'un meclisin gizli istihbarat konseyine adaylığı başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

En çok başkanlık CDU/CSU'ya

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) meclis grubu dış politika, Avrupa, içişleri, tarım, idare, sağlık, ekonomik işbirliği ve kalkınma ve dilekçe komisyonlarının başkanlıklarını üstlenirken, pazar günü Hristiyan Demokratlarla büyük koalisyon için görüşmelere başlanmasına oy çokluğuyla karar veren Sosyal Demokrat Parti (SPD) meclis grubu ise çalışma ve sosyal konular, savunma, eğitim ve araştırma, kültür ve spor komisyonlarının başkanlıklarını aldı.

Diğer yandan 4 yıllık aradan sonra meclise giren liberal Hür Demokrat Parti (FDP) finans, dijital gündem ve insan hakları komisyonlarının, Yeşiller Partisi ise ulaştırma ve dijitalleşmenin yanı sıra çevre ve doğayı koruma komisyonlarının başkanlıklarını üstlendi. Sol Parti ise ekonomi ve enerji ve aile komisyonlarında başkanlık koltuğunu elde etti.

24 Eylül seçimlerinde oyların yüzde 12.6'sını almayı başaran AfD, meclise ilk kez girmişti. Alman siyasetindeki teamüllere göre, federal mecliste bütçe komisyonu başkanlığını ana muhalefet partisi üstleniyor. CDU, CSU ve SPD arasında büyük koalisyon kurulduğu takdirde de AfD, meclisteki en büyük ana muhalefet partisi olma konumunu üstlenecek.

DW/dpa/AFP/BÜ/ÖA

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