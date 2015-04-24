Alman Meclisi soykırımı görüşüyor



Koalisyon partilerinin önergesi uzun tartışmaların ardından kararlaştırıldı. Önergede, "(Ermenilerin) kaderi, 20'nci yüzyıla damgasını vuran katliam, etnik temizlik, tehcir ve soykırım tarihine bir örnektir" ifadesine yer veriliyor. Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin önörgelerinde ise net bir şekilde soykırım ifadesine yer veriliyor.

1915 yılında öldürülen Ermenilerin anısına Berlin Katedrali'nde düzenlenen ayine katılan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, yüz binlerce Ermeni'nin öldürülmesini soykırım olarak nitelemiş ve bunda Almanya'nın da sorumluluk taşıdığını söylemişti.

Türkiye'nin zorunlu tehcir olarak nitelediği olaylar sırasında 1,5 milyon Ermeni'nin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bugün düzenlenen anma törenlerine yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor.