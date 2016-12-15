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Dünya
Deutsche Welle

Alman Meclisi İstanbul ve Kahire'deki terör saldırılarını kınadı

Alman Parlamentosu’nda bir yandan Kahire ve İstanbul’daki terör saldırıları kınandı, öte yandan muhalefet partileri Türkiye ve Suudi Arabistan ile işbirliğini eleştirdi.

15 Aralık 2016 17:19

Federal Meclis'te dünkü oturumda tüm parlamenterler geçen hafta sonu Kahire ve İstanbul’da düzenlenen terör saldırılarını kınadı. “Terör saldırılarının kurbanlarını üzüntüyle anıyoruz” diye konuşan Alman Yeşiller Partisi Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour, dinlerin karşı karşıya gelmesi tehlikesine karşı da uyarıda bulundu.

'Türkiye IŞİD militanlarına sınırı geçiş imkan tanıdı'

Nouripour bir yandan terör saldırılarını eleştirirken öte yandan Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliğini eleştirdi. Konuşması sırasında federal hükümet sıralarına hitaben, “Bu ortağı bulmada hata ettiniz” ifadesini kullandı. Nouripour, Türkiye’nin uzun süre IŞİD militanlarına geçiş imkanı tanıyan bir sınır düzenlemesi yaptığını iddia etti ve Türkiye’nin Kürtleri ve diğer muhalif grupları büyük çapta takibata aldığını söyledi.

'Türkiye intikam duygusu ile tepki göstermemeli'

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dorothee Schlegel ise İstanbul’daki çifte terör saldırısına tepki olarak Türkiye’nin intikam duygusu ile hareket etmemesi gerektiğini söyledi. Schlegel, mevcut gergin durumun sakinleştirilmesi için Türkiye'nin Kürtler ile arasındaki diyaloğu sağlayacak uluslararası bir arabulucu bulunmasının ilk adım olabileceği görüşünü savundu.

Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt’e eleştiri

Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Jürgen Hardt son dönemlerde meydana gelen terör olaylarına göndermede bulunarak, "bu korkunç olaylar terörizmin 21. yüzyılın salgın hastalığı olduğunu gözler önüne seriyor” diye konuştu. Hardt, polis ve istihbarat birimlerinin işbirliğinin yoğunlaştırılmasını, bu alana daha fazla para ve personel sağlanmasını talep etti ve bunun da sadece dost ülkeler ile değil, ilişkilerin “iyi ve yoğun olmadığı” ülkeler ile de yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Fedarel Meclis’teki Sol Parti’den Dietmar Bartsch “terör ihraç ettiklerini” öne sürdüğü Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri ile Almanya arasındaki işbirliğini eleştirdi. Bartsch bu açıklamasıyla, bu hafta Alman medyasınde yer alan, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt’ten dinî örgütlerin Almanya’daki radikal dinci Selefilere destek oldukları yönünde çıkan haberlere göndermede bulundu.

'Mısır'da rejime uygun olmayan herkese terörist damgası'

Yeşiller Partisi'nden Franziska Brantner ise Mısır'da tüm farkı görüşteki kişilere yapılan baskıları gündeme getirdi ve rejime uygun olmayan herkese terörist damgası vurulduğunu hatırlattı. Brantner, bunun El Sisi rejiminin terörizmle mücadelesi değil, sadece bir "baskı” mekanizması olduğunu belirtti.

İstanbul Beşiktaş'ta geçen haftasonu düzenlenen çifte terör saldırısında 44 kişi ölmüş, 150’den fazla kişi de yaralanmıştı. Kahire’de Hıristiyan Kıptilere ait katedraldeki ayin sırasında bir bomba patlatılmış, olayda aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu en 25 kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya ve Somali'de de geçen hafta sonu çok sayıda kişi terör saldırılarının kurbanı olmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

dw/ÇA/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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