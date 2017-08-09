Alman Meclisi Başkanı: Türkiye durumu kurtarmaya çalışıyor

Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, Türkiye'nin Alman milletvekillerine NATO'nun Konya'daki askeri üssünü ziyaret etmesine izin vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lammert, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada "Bunun bir çözüm olduğu şüphe götürmez" dedi.

Açıklamaları gazetenin perşembe günkü baskısında yer alacak olan Lammert, "ancak Federal Meclis milletvekillerinin yurtdışında görevli Alman askerlerini ziyaret edebilmelerinin bilinen seyrinde olabilmesi gerektiğini" kaydetti. Lammert, şu andaki uzlaşının "ileri giderek hata yapan Türk tarafının durumu kurtarmasına" yaradığını söyledi.

Konya ziyaretine katılacak vekiller

Sosyal Demokrat Parti'nin Savunma Politikaları Sözcüsü Rainer Arnold ise bu çözümün, Konya misyonunun Kasım ayında Federal Meclis'te uzatılması için yeterli olmayacağını söyledi. Arnold da Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada, ayrıca ziyarette bulunacak milletvekillerinin NATO ya da Türk hükümeti tarafından seçilebilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Der Spiegel dergisinin, bir süre önce Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Alman vekillerin Konya'daki Alman askerlerini ziyaretini, Sol Parti millletvekili Alexander Neu'un "PKK ile ilişkili olduğu" iddiasıyla reddettiği iddia edilmişti.

Alexander Neu: İddialar absürt

Sol Parti milletvekili Alexander Neu ise gazeteye yaptığı açıklamada bu iddiaları "absürt" olarak nitelendirerek geri çevirdi. Konya konusunda varılan uzlaşmayı "Alman hükümetinin Erdoğan karşısında bir kapitülasyonu" olarak eleştiren Neu, Alman Dışişleri Bakanlığı'dan "güvenlik garantisi" talep edeceğini bildirdi. Neu, "Türkiye'den tekrar geri çıkabileğimin garantisi gerekli" diye konuştu.

Ziyarete NATO'nun arabuluculuğu ile izin

Yedi Alman Federal Meclis milletvekilinin, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller eşliğinde 8 Eylül 2017 tarihinde Konya'daki NATO askeri üsssünü ziyaret etmesi planlanıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı, salı günü Türk hükümetinin daha önce reddettiği ziyarete NATO'nun arabuluculuğu sayesinde izin verdiğini açıklamıştı.

Türk hükümeti Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi Alman vekillerin Konya'daki üssü ziyaret etmesine, Temmuz ayında iki ülke arasındaki ilişkilerin içinde bulunduğu olumsuz durumu gerekçe göstererek izin vermemiş ve ziyaretin ertelenmesine karar vermişti.

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dpa/ Reuters, BD/HS