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Dünya
Deutsche Welle

Alman Meclis Başkanı tehditleri kınadı

Alman Federal Meclisi'nde soykırım tasarı ile görüşmenin açılışını yapan Meclis Başkanı Lammert, tasarı yüzünden Türk asıllı Alman milletvekillerinin tehdit edilmesini kınadı.

02 Haziran 2016 16:47


Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, 1915'de Ermenilerin öldürülmesini soykırım olarak niteleyen karar tasarısı ile ilgili görüşmenin açılışını bir konuşma yaparak başlattı.

Lammert, karar tasarısı ile ilgili olarak Türk asıllı milletvekillerine yapılan tehditleri sert dille kınadı. Lammert, genel kurul toplantısını açılış konuşmasında, "Alman Meclisi'ndeki hür fikir oluşumunu engellemek amacıyla yapılan tehditlerin kabul edilemeyeceğini" söyledi. Meclis Başkanı tehditlere boyun eğilmeyeceğini ve meclislin tehditlerle yıldırılamayacağını da ifade etti.

Hristiyan Demokrat Birlik partili Meclis Başkanı Lammert, Türkiye tarafından reddedilen, Osmanlı döneminde Ermenilere uygulanan tehcir ve katliamın soykırım olarak nitelendirilmesiyle ilgili karar tasarısını savundu.

Norbert Lammert milletvekillerinin konuyu ciddiyetle ve bütün yönleriyle değerlendirdiklerini ve Ermeni olaylarındaki Almanya'nın suç payını da kabul etmediklerini söyledi.

Alman Federal Mecllis Başkanı, tarihiyle yüzleşip Ermenilerle Türkler arasındaki barışmaya katkıda bulunması için Türkiye'ye çağrı yaptı. Alman tarihinin samimi ve özeleştiriye yer veren tartışmanın uzlaşmanın ön şartı olduğunu öğrettiğini belirten Norbert Lammmert, “Günümüz Türkiye'si 100 yıl önce olanlardan sorumlu değildir. Ancak ileride bundan doğacak sonuçların sorumluluğuna ortaktır” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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