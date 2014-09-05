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Yaşam

Alman Marco, babası Temel'i 36 yıl sonra buldu

Film gibi hikaye; 36 yıl sonra öz babasının kim olduğunu öğrenen Marco, Trabzon'da babasını buldu

05 Eylül 2014 14:38

Almanya'da doğup büyüyen Marco Kock eline geçen bir mektupla babasının başka biri olduğunu öğrendi. Yaptırdığı DNA testiyle babasının kim olduğunu bulan Kock, 36 yıl sonra Trabzonlu babası Temel Akbaş’a kavuştu.

Oğluna kavuşan Akbaş, "Yıllarca aradığım yavrumu benden kaçırdılar ve o tesadüf eseri bulduğu belgeler sayesinde bana ulaştı. O benim bir parçam ve şu an çok mutluyum" dedi.

Ancak filmlerde görülebilecek bir baba ve oğulun kavuşma öyküsü Habertürk gazetesinde yayımlandı.

Temel Akbaş, Alman Daniella Kock’la yaşadığı ilişki sırasında bir olaya karışarak cezaevine düştü. Hamile kalan Daniella ise 1978 yılında bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Akbaş, Alman kadından olan oğlu 4 aylıkken cezaevinden tahliye olan Akbaş, Alman hükümeti tarafından sınır dışı edildi. Daniella Kock da başka bir kişiyle evlendi.

Oğlunu göremeden Türkiye'ye dönmek zorunda kalan işçi, tüm uğraşlarına rağmen çocuğuna ulaşamadı.

Almanya’da temizlik şirketi sahibi olan Marco Kock, tesadüfen bulduğu bir mektupta babasının farklı bir kişi olduğunu öğrendi. Annesinin de bunu doğrulamasının ardından DNA testi yaptıran Kock, babasının bir Türk olduğunu öğrendi.

 

36 yıl sonra gelen buluşma

 

Marco Kock, araştırmaları sonucunda babasının Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan Temel Akbaş olduğunu öğrendi. Kock, Trabzon’a gelerek 36 yıldır görmediği babasına kavuştu.

 

Baba Akbaş: Çok mutluyum

 

Oğlunu “hoş geldin” diye karşılayan Akbaş, "Yıllarca aradığım yavrumu benden kaçırdılar ve o tesadüf eseri bulduğu belgeler sayesinde bana ulaştı. O benim bir parçam ve şu an çok mutluyum" dedi.

 

'Karadenizli inatçılığı'

 

Babasıyla daha sık görüşeceğini dile getiren Kock ise “Babamı bu kadar ısrarla aramam Karadenizli inatçılığından geliyormuş demek" diye konuştu.

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