Alman mallarına boykot çağrısı



#BoycottGermany hashtagi Twitter'de dün en çok ilgi gören başlıklardan oldu. Sosyal medya analiz şirketi Topsy Labs birkaç saat içinde sözkonusu hashtag ile etiketlenmiş 16 bin 300 mesaj saptadı. Mesajlarda Yunanistan'daki krizden Almanya da sorumlu tutuldu.

'Boykot çağrıları etkisiz kalacak'

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Dış Ekonomi Birimi Yöneticisi Volker Treier, "boykot çağrılarının dikkatle izlendiğini, ancak paniğe gerek olmadığını" söyledi. Treier, "Bu tür çağrılar Yunanistan krizinin başından bu yana yapılıyor ama etkisiz kalıyor" dedi.

"Yunanistan'da da reformlara destek verenler var" diyen Treier, "Brüksel'de varılan uzlaşma, Yunan özel sektörünün rahatlamasını sağladı" görüşünü savundu.

'Ürünlerimiz iyi ve güvenilir, önemli olan budur'

Alman Dış Ticaret Odası (BGA) Başkanı Anton Börner, "Almanya dünya çapında iyi ürünleri ve güvenirliğiyle biliniyor. Önemli olan budur" dedi. Börner, "Çağrılar duygusal özellikte. Ancak onlar da yatışır" dedi. Anton Börner, Almanya'nın yardım katkılarıyla Yunanistan açısından bir istikrar faktörü olduğunu kaydetti.

Euro Bölgesi zirvesinde Yunanistan için 86 milyar euroluk üçüncü kurtarma paketi üzerinde uzlaşılmıştı. Uzlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Yunanistan'ın çalışma yasalarından, emeklilik maaşlarına, katma değer vergisinden, vergi zamlarına çeşitli alanlarda düzenlemelere gitmesi ve kapsamlı bir özelleştirme paketini hayata geçirmesi gerekiyor.