Alman maliye bakanına 100 Euro sürprizi

İstanbul, 10 Ekim (DHA) – Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, görev aldığı sekiz yılın sonunda bir veda partisiyle görevinden ayrıldı.

Schaeuble’nin meslektaşlarından aldığı dikkat çekici hediyeler ise, 18 bakanın imzaladığı bir Avrupa Birliği bayrağı ve üzerine fotoğrafının basıldığı 100 Euro’luk banknot oldu.

Hollandalı politikacı Jeroen Dijsselbloem ise Twitter’dan yayınladığı mesajda, Schaeuble’ye 2009 yılında beri katıldığı yüzlerce eurobölgesi toplantısındaki benzersiz çalışmaları için teşekkür etti.

75 yaşındaki Schaeuble, görevinden Alman Parlamentosuna başkanlık etmek için istifa etti.

Schaeuble, Euro bölgesi krizindeki bütçe disiplini ve Yunanistan krizinde Yunanistan için hazırlanan kurtarma paketlerini onaylamasıyla biliniyor.