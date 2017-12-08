T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alman mahkemesinden 'Merkel'li darağacı' satışına izin

Mahkeme heyeti, fiili ölüm tehdidi oluşturmadığını söyleyerek sembolik 'siyasi ölüm' arzusunun yansıtıldığını vurguladı

08 Aralık 2017 12:49

Almanya'da Saksonya Eyalet Mahkemesi, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in isimlerinin yazıldığı mini darağaçlarının satışına izin verdi.

PEGIDA'nın ekim ayında Dresden'de darağacı kullanarak düzenlediği tartışmalı gösteriden sonra başlatılan hukuki süreçte karar açıklandı. Saksonya Eyalet Mahkemesi, Merkel ve Gabriel'in adlarının yazıldığı mini darağaçlarının satışında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Sputnik'in haberine göre; mahkeme heyeti, söz konusu darağaçlarının fiili ölüm tehdidi oluşturmadığını, sadece sembolik bir 'siyasi ölüm' arzusunun yansıtıldığını vurguladı.

PEGIDA tarafından Dresden şehrinde 12 Ekim Pazartesi günü düzenlenen gösteride Almanya Başbakanı Merkel ile Başbakan Yardımcısı Gabriel'in isimlerinin yazılı olduğu pankartlar darağacına asılmıştı.

Dresden savcılığı açılan pankartların kamu barışını tehdit ettiği ve insanları suça yönelttiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

ETİKETLER

darağacımerkelalmanyaSigmar GabrielSaksonya Eyalet Mahkemesihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24