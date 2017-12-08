Alman mahkemesinden 'Merkel'li darağacı' satışına izin

Almanya'da Saksonya Eyalet Mahkemesi, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in isimlerinin yazıldığı mini darağaçlarının satışına izin verdi.

PEGIDA'nın ekim ayında Dresden'de darağacı kullanarak düzenlediği tartışmalı gösteriden sonra başlatılan hukuki süreçte karar açıklandı. Saksonya Eyalet Mahkemesi, Merkel ve Gabriel'in adlarının yazıldığı mini darağaçlarının satışında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Sputnik'in haberine göre; mahkeme heyeti, söz konusu darağaçlarının fiili ölüm tehdidi oluşturmadığını, sadece sembolik bir 'siyasi ölüm' arzusunun yansıtıldığını vurguladı.

PEGIDA tarafından Dresden şehrinde 12 Ekim Pazartesi günü düzenlenen gösteride Almanya Başbakanı Merkel ile Başbakan Yardımcısı Gabriel'in isimlerinin yazılı olduğu pankartlar darağacına asılmıştı.

Dresden savcılığı açılan pankartların kamu barışını tehdit ettiği ve insanları suça yönelttiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.