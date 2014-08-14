Alman mahkemesi 'adalet kurbanı'na hak verdi



Eski eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme önüne çıkarılan Gustl Mollath, daha sonra sahte olduğu ortaya çıkan bir rapor gerekçe gösterilerek psikiyatri kliniğine kapatılmıştı.

Davayı yeniden gören Regensburg Eyalet Mahkemesi, Mollath'ın 7 yıl haksız yere psikiyatri kliniğine kapatıldığına hükmetti. Mahkeme, bu süre için kendisine tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Ancak mahkeme diğer taraftan Mollath'ın eski eşine şiddet uyguladığı iddiasını sabit buldu. Buna göre Gustl Mollath, 2001 yılında eski eşini birçok kez yumruklayıp tekmeledi, ısırdı, boğazını sıktı. Mahkeme bu kararına varırken eski eşinin ifadesini ve kötü muameleye tıbbi tespitte bulunan hekimin tanıklığını esas aldı. Ayrıca "kötü muamele sonucunda oluşan izlere tanıklık ettiğini" söyleyen bir kişinin ifadesi de inandırıcı bulunarak hükme dayanak oluşturdu. Mollath, bundan dolayı herhangi bir ceza almayacak. Savcılık, kararın temyize kapalı olduğunu açıkladı.

'Komplo yok'

Mahkeme, Mollath'ın, eski eşinin aleyhinde komplo kurarak kendisini devre dışı bırakmak istediği yolundaki iddiasını ise inandırıcı bulmadı. Gustl Mollath, eski eşinin danışman olarak görev yaptığı HypoVereinsbank Bankası’nda milyonlarca euroyu bulan kayıt dışı işlemlere adının karıştığını, kara para olayını gündeme taşıdığı için tepki çektiğini savunuyordu.

Mollath olayı Alman kamuoyunda yankı toplamış, dönemin Münih Belediye Başkanı Christian Ude, olayı "Bavyera’nın adalet kâbusu" olarak tanımlamıştı.