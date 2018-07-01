Alman kurdu köpekler yarıştı, 'Zibbo' birinci oldu

İnan KALYONCU/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Beşikdüzü ilçesinde Alman kurdu cinsi köpekler arasında fiziksel özellik ve yetenek yarışması düzenlendi. 50 köpeğin katıldığı yarışmada \'Zibbo\' adlı köpek birinci seçildi.

Beşikdüzü Belediyesi ile Alman Çoban Köpeği Derneği’nin organize ettiği yetenek ve fiziksel özellik yarışması, Beşikdüzü futbol sahasında düzenlendi. Yarışmayı İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Seral Doğan, İlçe Spor Müdürü Köksal Kocaman, Alman Çoban Derneği Başkanı Boran Aydın ile çok sayıda vatandaş izledi.

Türkiye\'nin çeşitli illerinden getirilen Alman kurdu 50 köpek, yeteneklerini sergiledi. Yarışmada, fiziksel özellikleri, boyu, dişleri, kuyrukları, ayakları, yere basması ve yürüyüşleri ile sahiplerinin talimatlarını yerine getirmeleri değerlendirilen köpeklere, jüri üyeleri not verdi. Yarışmada, Önder ve Osman Uzun\'a ait \'Zibbo\' isimli köpek birinci oldu. Emre Dilek’in \'Gölge\' isimli köpeği ikinci, Yasin Kınalı\'ya ait \'Asil\' isimli köpek de üçüncülüğü elde etti.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, çok güzel bir yarışma gerçekleştirildiğini belirterek, \"Buraya gelen insanlarımız köpeklerin bakımı, eğitimi ve köpek sporlarıyla ilgili bilgi sahibi oldular. Her ailenin böyle bir köpek sahibi olmasını cani gönülden temenni ediyorum\" dedi.

İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de Karadeniz\'de ilk kez böyle bir yarışma düzenlendiğini belirterek, \"Hepimizin hayatında bir köpek olmuştur. Bu yarışmaları ben şu açıdan önemsiyorum; biz evcil hayvan, özel bir köpek beslemeyi bilmiyoruz. Bu imkanı bize veren dernek yöneticilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Alman Çoban Derneği Başkanı Boran Aydın da yarışmaya katılan köpek sahiplerine teşekkür etti.

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