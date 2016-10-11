Alman kulüpler güvenlik kaygısıyla Belek'ten vazgeçiyor

Alman futbol kulüplerinin sezon ortasında kamp yaptığı Belek artık gözden düşüyor. Türkiye'deki siyasi çalkantılar ve terör saldırıları profesyonel kulüp yöneticilerinin gözünü korkuttu. Darmstadt futbol kulübünün menajeri Holger Fach, ‘Belek'i programdan çıkardığımızı söylemeye gerek bile yok. Ocak başındaki kamp yerimiz Alicante olacak', dedi.

Geçen yıl 7 Birinci Lig kulübüyle çok sayıda ikinci ve üçüncü lig takımı Belek ve çevresindeki lüks otellerde kamp yapmıştı. Seyahat acentesi işleten eski milli kaleci Dieter Burdenski ‘kamp masraflarının azalmış olmasına rağmen önümüzdeki yılın başlarında kaç kulübün Türkiye'de kamp kuracağına dair yüzde veremeyeceğini ancak futbol camiasının Türkiye'ye gitmekten çekindiğinin söylenebileceğini', belirtti.

Türkiye'nin müdavimi sayılan Alman futbol kulüplerinden gelen açıklamalar da bu yönde. Hamburg, ‘Devre arasını nerede geçireceklerinin henüz belli olmadığını, ancak kesinlikle Türkiye'ye gitmeyeceklerini', duyurdu. Son sezon Bundesliga'dan ikinci lige düşen Stuttgart ikinci yarı hazırlıklarını Portekiz'in Lagos kentinde yapacak. Stuttgart'ın eski sportif direktörü Robin Dutt geçen yıl Belek'teki tesislerin kalitesini ve fiyatların ölçülü olmasını öve öve bitirememişti.

‘Belek gibisi bulunmaz'

Hannover kulübü de devre arasında Belek'te kamp yapmayacak. Borussia Mönchengladbach'ın da yakında Türkiye dışındaki bir ülkede karar kılması bekleniyor. Çoğu kulüp neden Belek'ten vazgeçtikleri sorusuna kaçamak cevap veriyor. İkinci lig kulüplerinden Bochum'un sözcüsü, Belek'ten vazgeçmelerine darbe teşebbüsü ya da siyasi gelişmelerin mi neden olduğu sorusunu, ‘şimdiye kadar Belek'te kötü hazırlık şartlarıyla karşılaşmadıkları' yanıtını verdi.

Werder Bremen kulübü ise kararsız. Sportif direktör Frank Baumann, "Neden Belek olmasın”, diyor. Alman kulüpleri Ocak aylarında Belek'te sadece ağır idman yapmıyor, aynı zamanda turnuvalar düzenliyor ve oyuncu transferlerini görüşüyorlardı. Darmstadt menajeri Fach, Belek'in avantajlarını şöyle özetliyor: "Türkiye'dekinden mükemmel bir yer bulunamaz. 50 takımın her zaman hazırlık yapabildiği, karşılaşmaya çıkabildiği ve transfer etmek istenen oyuncularla kolay temas kurulabildiği başka bir yer Avrupa'da yok.”

Her yıl Belek'e 700'e yakın takım geliyor. Hava şartları, fiyatlar ve futbol altyapısı bakımından Belek'in ayrı bir yeri bulunuyor. Ancak Türkiye'deki gelişmeler Alman kulüplerini güvenlik uğruna taviz vermeye zorluyor. Eski milli kaleci Dieter Burdenski, ‘önümüzdeki sezon durumun düzelebileceğini, ancak terörün devam etmesinin Belek için uzun vadeli sonuçları olabileceğini', söylüyor.

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DW, dpa/AG, GA