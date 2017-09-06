Alman komedyen Böhmermann'ın avukatı, Merkel'e dava açacağını açıkladı

Alman komedyen Jan Böhmermann’ın avukatı Christian Schertz, müvekkilininn Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili tartışmalı şiiri hakkında yaptığı değerlendirmeden dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkel’e dava açabileceklerini açıkladı.

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, avukatı tarafından kaleme alınan açık mektupta Böhmermann, Merkel’i şiir konusundaki eleştirileri nedeniyle ‘önyargıya eşit sayılan bir yargısal değerlendirme yapmakla’ itham etti. Almanya Başbakanı Merkel şiiri, ”bilinçli olarak kırıcı bir metin’ diye tanımlamıştı.

“Kuvvetler ayrılığını çiğnedi”

Böhmermann’ın avukatı Schertz, hukuki süreç devam ederken Merkel’in kamuoyuna bu tür bir açıklama yapma hakkı bulunmadığını ve yürütmenin başı olarak yaptığı bu açıklamayla ‘kuvvetler ayrılığının temel prensiplerini çiğnediğini’ savunuyor.

Bir hafta süre

Bu davranışın hukuka aykırılığını değerlendirmesi için karşı tarafa bir hafta süre tanıdıklarını açıklayan Schertz, söz konusu açıklama gelmediği takdirde müvekkiline dava açmasını salık vereceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Böhmermann, ‘küfürlü eleştiri’ anlamına gelen ‘Schmähkritik’ adlı şiiri 31 Mart 2016’da Alman kamu televizyonu ZDF’de yayınlanan “Neo Magazin Royale” adlı programında okumuş, Erdoğan şiirin hakaret içerikli olduğu gerekçesiyle yasaklanmasını talep ederek komedyene dava açmıştı.

Hamburg Eyalet Mahkemesi 10 Şubat tarihli kararında Böhmermann’ın 24 mısralık şiirinin 18 mısrasının bir daha okunmasını yasaklamıştı. Kararı yeterli bulmayan Erdoğan’ın avukatı Mustafa Kaplan ise şiirin tamamının yasaklanması için temyize gideceklerini açıklamıştı.