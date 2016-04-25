Alman komedyen Böhmermann ekranlara geri dönüyor



Jan Böhmermann’ın Facebook sayfasında yer alan bilgiye göre, komedyenin ZDFneo kanalındaki “Neo Magazin Royale” adlı programının yeni bölümü 11 Mayıs’ta kaydedilip 12 Mayıs’ta yayınlanacak. Alman İkinci Televizyonu ZDF’den yapılan açıklamada ise 2 Haziran tarihine kadar toplam dört bölümün planlandığı, programın daha sonra yaz tatiline gireceği kaydedildi. 12 Mayıs'ta yayınlanacak bölümün konusu ve konukları henüz kesinleşmiş değil.

Radyo şovu yayından kalkıyor

Ancak Böhmermann Facebook profilinden yaptığı ikinci bir açıklamada, pazar günleri radioeins adlı radyo kanalında sunduğu “sanft & sorgfältig” adlı programın yayın hayatının sona erdiğini duyurdu. Komedyenin, programı birlikte sunduğu Olli Schulz ile ortaklaşa kaleme aldığı mesajda, “Sadık dinleyicilerimiz zaten uzun süredir programa son verme düşüncesi içinde olduğumuzu biliyordu. Şu anda Jan'ın deyim yerindeyse Başbakanlığı ateşe vermesinden tamamen bağımsız olarak veda vaktimiz gerçekten de geldi” ifadesine yer veriliyor.

Böhmermann, yaklaşık dört hafta önce televizyon programında kendi ifadesiyle “mümkün olan hiciv ile yasak olan hakaret arasındaki farkı gözler önüne sermek amacıyla” okuduğu Erdoğan şiiri ile olay yaratmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Federal Hükümet'e başvurusunun ardından Başbakan Angela Merkel, Böhmermann'ın 'yabancı ülke temsilcilerine hakaret' suçundan yargılanabilmesi için Federal Hükümet'in onay verdiğini açıklamıştı.

Erdoğan ayrıca, şiirle ilgili olarak soruşturma başlatan Mainz Savcılığı'na kişisel suç duyurusunda bulunmuştu. Almanya'da basın özgürlüğü tartışmalarını da alevlendiren olay büyürken, Böhmermann 16 Nisan tarihinde bir süreliğine yayın yapmayacağını açıklamıştı. ZDFneo bu süre zarfında “Schulz & Böhmermann” adlı sohbet programının eski bölümlerini tekrarlıyor.