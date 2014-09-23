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Dünya
Deutsche Welle

'Alman komandolara Irak'tan izin çıkmadı'

Kuzey Irak'ta peşmergelere eğitim vermeye giden Alman komandolara Bağdat'tan izin çıkmadığı bildirildi. Soruna teknik bir arızanın neden olduğu haber veriliyor.

23 Eylül 2014 14:38


Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden "Bild'in haberine göre, Almanya'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı askeri güçleri eğitmek amacıyla bölgeye yolladığı 6 paraşütçü komando, Bağdat hükümetinden gerekli iznin verilmemesi üzerine Bulgaristan'da bekletiliyor.

Habere göre, soruna teknik bir arıza neden oldu. Komandoları taşıyan Transall nakliye uçağı yola çıkmadan kısa bir süre önce arızalanınca, ekip bir başka uçağa aktarıldı. Ancak bu kez de Iraklı makamlara daha önce bildirilen verici tanım bilgilerinde uyuşmazlık yaşandı. Bağdat'ın bunun üzerine iniş iznini iptal ettiği bildirildi.

40 Alman paraşütçü komando Kuzey Irak yolunda

Alman komandolar, peşmergelere terörle mücadele eğitimi verecek, Alman malı silahların kullanımını öğretecek. Almanya, bölgeye toplam 40 komando yollama kararı almıştı.

Almanya'nın IKBY'ye yollamayı kararlaştırdığı silahlar arasında şunlar bulunuyor: Milan tipi 30 tanksavar, 500 tanksavar füzesi, 8 bin G3 piyade tüfeği, 8 bin G36 piyade tüfeği, 40 makineli tüfek, 10 bin el bombası, 4 bin kask ve kurşun geçirmez yelek.

Almanya, daha önce de bölgeye yollanacak malzeme ve teçhizatın koordinasyonu amacıyla Erbil'e 8 asker yollamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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