Alman koalisyon partilerinin oy oranında tarihi düşüş

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokratik Birlik (CDU)partisi, Bavyera'da teşkilatlı kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinden hoşnutsuzluk giderek artıyor. Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin Infratest Dimap şirketine yaptırdığı son ankete göre CDU, CSU ve SPD'nin toplam oy oranı yüzde 41 ile son yirmi yılın en düşük seviyesine geriledi. Anket ayrıca SPD'nin oy oranının sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) de gerisine düştüğünü ortaya koydu.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu federal hükümetin icraatından memnun olmadığını ve bu durumdan öncelikle Başbakan Angela Merkel'i sorumlu tuttuğunu ifade etti. Bavyera ve Hessen eyaletlerinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde, bu eyaletlerin hükümetlerini oluşturan Hristiyan Birlik (CDU ve CSU) partilerinin oy kaybetmesi bekleniyor.

Anket sonuçlarına göre Hristiyan Birlik partilerinin oy oranı bir ay önceki ankete göre üç puan gerileyerek yüzde 26'ya indi. SPD de üç puan kaybederek yüzde 15'lik oy oranına inerken, Pazar günü seçim olsa yüzde 16'lık oy oranına ulaşacak olan AfD'nin gerisine düştü. Oy oranı üç puanlık artışla yüzde 17'ye çıkan Yeşiller ikinci sıraya yükseldi. Hür Demokrat Parti ve Sol Parti'nin oy oranı ise yüzde 10 ile eşit çıktı.

Seçmen koalisyondan memnun değil

Koalisyon ortaklarının önemli oranda oy kaybetmesi aynı zamanda seçmenin hükümetin uygulamalarından memnun olmadığını da gösteriyor. Ankete katılanların yüzde 76'sının hükümetten az memnun olduğu ya da hiç memnun olmadığı ortaya çıktı. Bu oran Eylül ayı anketinde 8 puan düşük çıkmıştı. Hükümetin icraatlarından memnun ya da çok memnun olanların oranı 7 puanlık gerilemeyle yüzde 24'e indi.

Federal hükümetin eski model dizel motorlu araçlarla ilgili kararlarını doğru bulmayanların oranı yüzde 82'yi buluyor. Koalisyonun konut kiralarının ödenebilir seviyede tutulmasında başarısız kaldığı görüşünde olanların oranı yüzde 78'e çıkarken, hükümetin iklim politikasından memnun olmayanların oranı da yüzde 73'e yükseldi. İltica politikasında ise hükümetin uygulamasını doğru bulanların oranı Ağustos ayına göre 8 puan artarak yüzde 31'e çıktı. Almanların yüzde 68'i ise hükümetin iltica politikasını doğru bulmuyor.

Kan kaybından kim sorumlu?

SPD'den memnun olmayanların oranı Temmuzdan bu yana 11 puan arttı. Seçmenin sadece yüzde 27'sinin sosyal demokrat koalisyon ortağından memnun olduğu ortaya çıktı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden memnun olanların oranında da 8 puanlık gerileme kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 56'sına göre federal hükümetin içinde bulunduğu durumun baş sorumlusu Başbakan Angela Merkel. Kabahati Hristiyan Sosyal Birlik Genel Başkanı ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'de görenlerin oranı ise yüzde 31. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Andrea Nahles'i hükümetin başarısızlığından sorumlu tutanların oranı ise sadece yüzde 2.

DW, Reuters/AG, BK

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